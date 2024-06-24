ريحه وطعم حكاية.. كفتة الحاتي المشوية بكل أسرارها وتكاتها

كفتة الحاتي من أشهى وألذ الأكلات والتي يفضل تناولها الكبار والصغار، وتقدم بجانب السلطات والطحينة، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة لتحضيرها مثل المطاعم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل كفتة الحاتي المشوية بكل تكاتها وأسرارها وبطعم وريحه تجنن.
طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية
لعمل كفتة الحاتي المشوية نحتاج إلى المقادير التالية:
- واحد كيلو لحم مفروم ويفضل أن يكون به دهون.
- بصلة واحده متوسطة، وتكون مبشورة.
- معلقة كبيرة من بهارات اللحمة.
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- معلقة كبيرة من النشا، النشا تجعل الكفتة متماسك جدا.
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق.
خطوات تحضير كفتة الحاتي المشوية
- فى البداية قومي بعصر البصلة المبشورة حتى تصفي الماء منها جيدا، وقومي بالإحتفاظ بماء البصل.
- ضعي البصل والقليل من دهون اللحم فى حال توافر لديكي واخلطيهم جيدا، ثم ضعيهم فى كبة الخلاط.
- بعد ذلك أضيفي إلى اللحم والبصل، البهارات و النشا و يمكنك استخدام البقسماط فى حال لم يتوفر لديكي نشا.
- ثم أضيفي الملح والفلفل و البيكنج بودر و اخلطي المقادير في الكبة، حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها.
- وفى وعاء كبير ضعي بها خليط الكفتة السابق تحضيره ويمزج جيدا باليدين، ثم يوضع فى الثلاجة لمدة من تلت إلى نصف ساعة حتى تتبل جيدا ويصير طعمها مميز.
- لتجهيز الكفتة احضري طبق وضعي به ماء البصل وملعقة من الزيت وملعقة من الكاتشب أو الصلصة.
- ابدئي فى تصبيع الكفته ووضعها فى أسياخ الشوي مع ترطيب اليد بماء البصل.
- ويمكنك أيضا تسوية الكفتة فى الفرن عن طريقة تصبيعها ورصها في صنية مدهونة بالقليل من الزيت وتوضع داخل الفرن.