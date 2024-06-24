ريحه وطعم حكاية.. كفتة الحاتي المشوية بكل أسرارها وتكاتها

كفتة الحاتي من أشهى وألذ الأكلات والتي يفضل تناولها الكبار والصغار، وتقدم بجانب السلطات والطحينة، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة لتحضيرها مثل المطاعم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل كفتة الحاتي المشوية بكل تكاتها وأسرارها وبطعم وريحه تجنن.

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

لعمل كفتة الحاتي المشوية نحتاج إلى المقادير التالية:

واحد كيلو لحم مفروم ويفضل أن يكون به دهون.

بصلة واحده متوسطة، وتكون مبشورة.

معلقة كبيرة من بهارات اللحمة.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقة كبيرة من النشا، النشا تجعل الكفتة متماسك جدا.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

خطوات تحضير كفتة الحاتي المشوية