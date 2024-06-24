الكبسة السعودي بالدجاج بمقادير مظبوطه وطعم وريحه يجنن

الكبسة من الأكلات السعودية المشهورة، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفه مثل الكبسة باللحمة أو بالدجاج، وتعتبر من الأكلات الشهية واللذيذة والتي تفضل العديد من السيدات تحضيرها وتقديمها خاصه فى الأعياد والتجمعات العائلية، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم طريقة سهلة لعمل الكبسة السعودي بالدجاج بطعم شهى ولذيذ.
طريقة عمل كبسة الدجاج
يمكنك سيدتي تحضير كبسة الدجاج في المنزل بمقادير مظبوطه وطعم شهى ولذيذ، ماعليكي سوى إحضار المقادير التالية:
- نحتاج إلى دجاجة كاملة.
- 4 أكواب أرز بسمتي.
- 6 كوب ماء.
- ملح، فلفل أسود، قرفة، كركم، حبهان بودرة، ورق لورا، زنجبيل، وذلك بمقادير حسب الذوق.
- القليل من الزيت.
- ثلاث حبات طماطم مقشرة ومقطعة.
- 2 حبة بصل مقطعة شرائح.
خطوات تحضير كبسة الدجاج
باستخدام المكونات السابقة يمكنك عمل كبسة دجاج بطعم أحلى من الجاهز بكثير، وذلك من خلال إتباعك الخطوات التالية:
- قبل البدء قطعي الدجاجه إلى نصفين وتغسل جيدا بالماء والليمون والخل.
- بعد ذلك، احضري إناء وضعيه على نار متوسطة وضعي به القليل من الزيت وأضيفي إليه البصل وقلبي باستمرار حتى يذبل ويصير لونه مصفر.
- ثم أضيفي الطماطم وكافة التوابل التي ذكرناها لكم فى المقادير عدا الملح.
- قلبي جميع المكونات مع بعضها جيدا، واتركي الطماطم حتى تتسبك.
- أضيفي الماء وعندما يغلي جيدا، ضعي الدجاج وأضيفي إليه الملح.
- اتركي الدجاج حتى ينضج تماما.
- ارفعي الدجاج من الشوربة واتركيه جانبا.
- أضيفي الأرز فى الشوربة وعندما يشرب الماء، ضعيه على نار هادئة واتركيه حتى ينضج تماما.
- ادهني الدجاج بالسمن وضعيه فى الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي المميز.
- ضعي الأرز فى طبق التقديم ويرش من فوقه الدجاج ثم يقدم وبالهنا والشفا.