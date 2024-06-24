الكبسة السعودي بالدجاج بمقادير مظبوطه وطعم وريحه يجنن

الكبسة من الأكلات السعودية المشهورة، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفه مثل الكبسة باللحمة أو بالدجاج، وتعتبر من الأكلات الشهية واللذيذة والتي تفضل العديد من السيدات تحضيرها وتقديمها خاصه فى الأعياد والتجمعات العائلية، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم طريقة سهلة لعمل الكبسة السعودي بالدجاج بطعم شهى ولذيذ.

طريقة عمل كبسة الدجاج

يمكنك سيدتي تحضير كبسة الدجاج في المنزل بمقادير مظبوطه وطعم شهى ولذيذ، ماعليكي سوى إحضار المقادير التالية:

نحتاج إلى دجاجة كاملة.

4 أكواب أرز بسمتي.

6 كوب ماء.

ملح، فلفل أسود، قرفة، كركم، حبهان بودرة، ورق لورا، زنجبيل، وذلك بمقادير حسب الذوق.

القليل من الزيت.

ثلاث حبات طماطم مقشرة ومقطعة.

2 حبة بصل مقطعة شرائح.

خطوات تحضير كبسة الدجاج

باستخدام المكونات السابقة يمكنك عمل كبسة دجاج بطعم أحلى من الجاهز بكثير، وذلك من خلال إتباعك الخطوات التالية: