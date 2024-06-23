طريقة عمل بسكويت النشادر الهش بمقادير بسيطة وخطوات سهلة بالمنزل أحلى من المخابز

بسكويت النشادر من أجمل المخبوزات التي تقدم في الأفراح والعيد، وكثير من الأمهات يفضلون تحضيره في البيت بدلاً من شرائه من المخابز بسعر غالي، فهو يتميز بقوامه الهش ومقاديره البسيطة التي نجدها في كل مطبخ، ويمكن تشكيله على شكل حلقات أو أصابع أو حسب الشكل الذي ترغبين به، وهو من المخبوزات التي تمتلك رائحة جميلة ويعطي للبيت البهجة والسرور، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش بأسهل الخطوات.

مكونات عمل بسكويت النشادر

يتكون البسكويت من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السمن.

كوب من السكر البودرة.

خمس حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشادر.

نصف كوب من الحليب السائل.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر وعاء عميق ونضع به السمن، والسكر، والبيض، والفانيليا، ثم نخفق بواسطة المضرب الكهربائي لمدة عشر دقائق حتى نحصل على خليط هش مثل الكريمة. نقوم بتذويب النشادر في الحليب، ثم نضيفه إلى الخليط بالتدريج ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط جيدًا. نضيف الدقيق، والملح، والبيكنج بودر للخليط مع التقليب المستمر، ثم نعجن برفق حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة على الأقل حتى ترتاح.

طريقة تشكيل بسكوت النشادر

نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة، ثم نحضر ماكينة البسكويت ونضع العجين داخلها ونشكله على حسب الأشكال التي نرغب بها، ثم نرص القطع على صينية فرن مدهونة بقليل من السمن مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، ثم نضع الصينية داخل فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا قبل إزالة البسكوت من عليها ونقدمه بألف هنا.