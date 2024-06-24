إمكانيات ومميزات مدهشة.. تنزيل تحديث واتساب الذهبي 2024 Whats app gold آخر إصدار ضد الحظر واستمتع بمزايا خطيرة

يرغب الكثير من الأشخاص محبي تجربة التطبيقات الجديدة، معرفة خطوات تنزيل واتساب الذهبي 2024 فهو نسخة معدلة من تطبيق واتساب العادي، بالإضافة إلى أنه يقدم إضافات جديدة ومميزات كثيرة ولكن يقلق البعض بسبب سُبل الأمن والأمان، فعليك عند تنصيبه اختيار أحد المواقع الصادقة التي لن تضر الجهاز الخاص بك، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.
تنزيل تحديث واتساب الذهبي 2024
إذا كنت لا تعرف خطوات تثبيت واتساب الذهبي على هاتفك الجوال لانه لا يتوفر على المتجر جوجل بلاي أو أب ستور، فيجب عليك أن تقوم بمتابعة هذه الخطوات وهي كالتالي:
- في بداية الأمر قم باللجوء إلى جوجل كروم.
- ابحث عن واتساب الذهبي، قم باختيار أحد المواقع الموثوق بها.
- وانقر على أيقونة (تنزيل)، يليها أنتظر حتى يتم تحميل الملف على الهاتف.
- وقم بزيارة “الملفات الخاصة” بهاتفك وانقر على المستند الخاص به.
- بعد ذلك قم بتثبيته على الجهاز، وافتح التطبيق.
- وأدخل (رقم الهاتف/ والمحافظة) التي تسكن بها.
- سيتم إرسال لك الكود الخاص بالرقم الهاتف، قم بإدخاله.
- ومن ثم قم بإضافة أصدقائك وتمتع بكافة المميزات التي يقدمها لك.
مميزات واتساب الذهبي 2024
يتمتع الواتساب الذهبي بعدد كبير جداً من المميزات الرائعة، التي سيتم تلخيصها في السطور التالية:
- واتساب الذهبي يحتوي على عدد كبير من التقنيات الحديثة الغير متواجد في التطبيق العادي.
- فمن خلاله يمكنك إخفاء آخر ظهور لك أو عدم إظهار الصورة الشخصية الخاصة بك.
- بالإضافة إلى أنه يأتي بخاصية تغيير خلفية الموقع من خلال السمات المطروحة داخل التطبيق.
- مع العلم أنه يمكنك تحديث الأيقونة على حسب الشكل الذي تريده.
- واتساب الذهبي يحتوي على ميزة إخفاء «يكتب الآن» عند الشخص الذي تراسله.
- بالإضافة إلى أنه يدعم مجموعة من وسائل الإتصال منها: (مكالمات الفيديو/ أو الصوتية كما يمكنك إرسال رسائل صوتية/ أو نصية بشكل عالى الجودة).
- يحتوي على ميزة إخفاء الحالة ومنع ظهور أنك قمت بمشاهدتها
- يمكن لتطبيق الواتساب الذهبي إرسال ملفات ذات حجم كبير للغاية.
- يساعدك هذا التطبيق على كتم الإشعارات التي تأتيك من مجموعة أو شخص يرسل لك.
- وأيضاً هذا التطبيق يتميز بأنه يمتلك إمكانية الحماية والتشفير لعدم التطفل.
- يحتوي على عدد كبير من اللغات منها: (اللغة العربية/ والإنجليزية/ وأيضاً التركية… وغيرها).