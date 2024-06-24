إمكانيات ومميزات مدهشة.. تنزيل تحديث واتساب الذهبي 2024 Whats app gold آخر إصدار ضد الحظر واستمتع بمزايا خطيرة

يرغب الكثير من الأشخاص محبي تجربة التطبيقات الجديدة، معرفة خطوات تنزيل واتساب الذهبي 2024 فهو نسخة معدلة من تطبيق واتساب العادي، بالإضافة إلى أنه يقدم إضافات جديدة ومميزات كثيرة ولكن يقلق البعض بسبب سُبل الأمن والأمان، فعليك عند تنصيبه اختيار أحد المواقع الصادقة التي لن تضر الجهاز الخاص بك، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

تنزيل تحديث واتساب الذهبي 2024

إذا كنت لا تعرف خطوات تثبيت واتساب الذهبي على هاتفك الجوال لانه لا يتوفر على المتجر جوجل بلاي أو أب ستور، فيجب عليك أن تقوم بمتابعة هذه الخطوات وهي كالتالي:

في بداية الأمر قم باللجوء إلى جوجل كروم.

ابحث عن واتساب الذهبي، قم باختيار أحد المواقع الموثوق بها.

وانقر على أيقونة (تنزيل)، يليها أنتظر حتى يتم تحميل الملف على الهاتف.

وقم بزيارة “الملفات الخاصة” بهاتفك وانقر على المستند الخاص به.

بعد ذلك قم بتثبيته على الجهاز، وافتح التطبيق.

وأدخل (رقم الهاتف/ والمحافظة) التي تسكن بها.

سيتم إرسال لك الكود الخاص بالرقم الهاتف، قم بإدخاله.

ومن ثم قم بإضافة أصدقائك وتمتع بكافة المميزات التي يقدمها لك.

مميزات واتساب الذهبي 2024

يتمتع الواتساب الذهبي بعدد كبير جداً من المميزات الرائعة، التي سيتم تلخيصها في السطور التالية: