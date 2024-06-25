ارتاحي من زن العيال طول النهار ..تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 للاستمتاع بأحدث أفلام الكرتون

تعد قناة تنة ورنة واحدة من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال التي تقدم مجموعة متنوعة من برامج الكرتون والأفلام الترفيهية والتعليمية كما تهدف القناة إلى تقديم محتوى آمن وممتع للصغار مما يجعلها وجهة مفضلة لأولياء الأمور الذين يبحثون عن برامج هادفة لأطفالهم بفضل تنوع المحتوى الذي تقدمه كما أصبحت قناة تنة ورنة خيارا مميزا للأطفال في مختلف الأعمار في هذا المقال نستعرض كيفية ضبط تردد قناة تنة ورنة الجديد لعام 2024 على جميع الأقمار حتى تتمكن من تسلية اولادك بأفضل محتوى كرتوني متاح.
تردد قناة تنة ورنة الجديد على النايل سات 2024
يمكنك الآن تنزيل قناة تنه ورنه على جهازك والاستمتاع بااقوى افلام الكرتونه واغانى الاطفال المميزة كل ماعليك فعله هو تنزيل القناة على جهازك
- التردد: 11853
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات ضبط تردد قناة تنة ورنة
- قم بتشغيل جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال (الريسيفر).
- استخدم جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى قائمة الإعدادات.
- اختر خيار التركيب أو ضبط القنوات من القائمة.
- حدد خيار البحث اليدوي أو إضافة تردد جديد.
- أدخل التردد الجديد (11853 على نايل سات)
- اختر الاستقطاب الأفقي (H).
- أدخل معدل الترميز (27500).
- حدد معامل تصحيح الخطأ (3/4) إذا تطلب الأمر.
- بعد إدخال البيانات المطلوبة اضغط على زر بحث أو Scan.
- انتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القناة وحفظها.
- بعد انتهاء البحث يجب أن تظهر قناة تنة ورنة ضمن قائمة القنوات المتاحة.
- احفظ القناة إذا تطلب الأمر ذلك واستمتع الان بمشاهدتها.