“هل سيفقد الجنيه السيطرة” ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية

شهدت البنوك المصرية عودة النشاط بقوة بعد فترة الإجازة التي استمرت خلال عيد الأضحى المبارك، حيث افتتحت أبوابها اليوم الأحد 23 يونيو 2024 لاستقبال العملاء، وتأثرت الأسعار في السوق المصرية بعد عودة النشاط البنكي، حيث شهدنا ارتفاعًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وإليكم التفاصيل.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجلت اليوم أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرئيسية بعد الارتفاع الذي حدث مؤخرا الأسعار التالية:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) مصرف أبوظبي الإسلامي 48.38 48.48 كريدي أجريكول 48.10 48.20 البنك الأهلي الكويتي 48.10 48.20 بنك القاهرة 48.10 48.20 بنك مصر 48.10 48.20 بنك قناة السويس 48.10 48.20 البنك الأهلي المصري 48.10 48.20 البنك المصري الخليجي 48.10 48.20 بنك الإسكندرية 48.10 48.20 بنك الإستثمار العربي AIB 48.10 48.20 بنك SAIB 48.10 48.20 المصرف المتحد 48.10 48.20 المصرف العربي الدولي AIB 48.10 48.20 بنك CIB 48.10 48.20 البنك العقاري المصري العربي 48.08 48.18 بنك الكويت الوطني NBK 48.08 48.18 البنك المركزي المصري 48.0771 48.2166 بنك قطر الوطني الأهلي QNB 48.06 48.16 بنك HSBC 47.65 47.75

كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء؟

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء تغيرًا ملحوظًا، حيث وصل إلى ما يقرب من 49 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد، كما تعدل أسعار الدولار مقابل الجنية للقيم المخلفة التالي:

قيمة الدولار الأمريكي سعره بالجنيه المصري 1 دولار أمريكي 49 جنيه مصري 5 دولار أمريكي 245 جنيه مصري 10 دولار أمريكي 490 جنيه مصري 25 دولار أمريكي 1,225 جنيه مصري 50 دولار أمريكي 2,450 جنيه مصري 100 دولار أمريكي 4,900 جنيه مصري 150 دولار أمريكي 7,350 جنيه مصري 200 دولار أمريكي 9,800 جنيه مصري 250 دولار أمريكي 12,250 جنيه مصري 300 دولار أمريكي 14,700 جنيه مصري 500 دولار أمريكي 24,500 جنيه مصري 700 دولار أمريكي 34,300 جنيه مصري 1000 دولار أمريكي 49,000 جنيه مصري

سبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن زيادة الطلب على الدولار قد أدت إلى زيادة سعره، وذلك بسبب إقبال الناس عليه خلال إجازة عيد الأضحى واقتراب نهاية العام المالي، وأكد بدرة أنه لا يتوقع حدوث زيادة أخرى في سعر الدولار.

وأشار الخبير إلى أن اندلاع الحروب في المنطقة وتأثير حركة الملاحة في البحر الأحمر على موارد قناة السويس قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الدول، مما يتطلب من المواطنين الانتباه لتلك التطورات والاستهداف المستمر للاقتصاد العالمي.