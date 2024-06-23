“هل سيفقد الجنيه السيطرة” ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
“هل سيفقد الجنيه السيطرة” ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهدت البنوك المصرية عودة النشاط بقوة بعد فترة الإجازة التي استمرت خلال عيد الأضحى المبارك، حيث افتتحت أبوابها اليوم الأحد 23 يونيو 2024 لاستقبال العملاء، وتأثرت الأسعار في السوق المصرية بعد عودة النشاط البنكي، حيث شهدنا ارتفاعًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وإليكم التفاصيل.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجلت اليوم أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرئيسية بعد الارتفاع الذي حدث مؤخرا الأسعار التالية:

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
مصرف أبوظبي الإسلامي48.3848.48
كريدي أجريكول48.1048.20
البنك الأهلي الكويتي48.1048.20
بنك القاهرة48.1048.20
بنك مصر48.1048.20
بنك قناة السويس48.1048.20
البنك الأهلي المصري48.1048.20
البنك المصري الخليجي48.1048.20
بنك الإسكندرية48.1048.20
بنك الإستثمار العربي AIB48.1048.20
بنك SAIB48.1048.20
المصرف المتحد48.1048.20
المصرف العربي الدولي AIB48.1048.20
بنك CIB48.1048.20
البنك العقاري المصري العربي48.0848.18
بنك الكويت الوطني NBK48.0848.18
البنك المركزي المصري48.077148.2166
بنك قطر الوطني الأهلي QNB48.0648.16
بنك HSBC47.6547.75

كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء؟

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء تغيرًا ملحوظًا، حيث وصل إلى ما يقرب من 49 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد، كما تعدل أسعار الدولار مقابل الجنية للقيم المخلفة التالي:

قيمة الدولار الأمريكيسعره بالجنيه المصري
1 دولار أمريكي49 جنيه مصري
5 دولار أمريكي245 جنيه مصري
10 دولار أمريكي490 جنيه مصري
25 دولار أمريكي1,225 جنيه مصري
50 دولار أمريكي2,450 جنيه مصري
100 دولار أمريكي4,900 جنيه مصري
150 دولار أمريكي7,350 جنيه مصري
200 دولار أمريكي9,800 جنيه مصري
250 دولار أمريكي12,250 جنيه مصري
300 دولار أمريكي14,700 جنيه مصري
500 دولار أمريكي24,500 جنيه مصري
700 دولار أمريكي34,300 جنيه مصري
1000 دولار أمريكي49,000 جنيه مصري

سبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن زيادة الطلب على الدولار قد أدت إلى زيادة سعره، وذلك بسبب إقبال الناس عليه خلال إجازة عيد الأضحى واقتراب نهاية العام المالي، وأكد بدرة أنه لا يتوقع حدوث زيادة أخرى في سعر الدولار.

وأشار الخبير إلى أن اندلاع الحروب في المنطقة وتأثير حركة الملاحة في البحر الأحمر على موارد قناة السويس قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الدول، مما يتطلب من المواطنين الانتباه لتلك التطورات والاستهداف المستمر للاقتصاد العالمي.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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