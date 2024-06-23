yemenexam.com نتائج التاسع اليمن 2024 صنعاء وجميع المحافظات اليمنية برقم الجلوس عبر موقع الادارة العامة للاختبارات

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم اليمنية فأن من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج التاسع اليمن 2024 صنعاء وجميع المحافظات قريبا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، حيث سيتم توفير النتائج الكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة والموقع الرسمي للادارة العامة للاختبارات كعادة كل عام، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن درجاتهم بسهولة دون الاضطرار للتوجه إلى المدرسة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس.

نتائج التاسع اليمن 2024

أيام قليلة ويتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 الكترونيا عبر المواقع المخصصة لذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، وتشير المؤشرات الاولية أن نسبة النجاح في نتائج الصف التاسع اليمن مرتفعة بشكلا كبير، وهناك عدد من الطلاب تمكنوا من الحصول على الدرجة النهائية في مختلف المواد الدراسية، واليكم خطوات استخراج نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس:

زيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الامتحانات.

اختر نتائج التاسع اليمن 2024.

ادخل البيانات المطلوبة منك والخاصة بالطالب مثل رقم الجلوس واسم المحافظة.

اضغط على زر “عرض النتيجة” أو “بحث”.

انتظر وفي خلال ثانية سيظهر لك بيان رسمي بكامل درجاتك بشكل مفصل.

نتائج الصف التاسع في اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كما يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع ما يلي: