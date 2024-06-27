وش شروط حصول المرأة على حساب المواطن 1446 كعائل رئيسي؟ تعرف عليها من هنا

يعتبر حساب المواطن ليس متاحاً فقط للرجال وإنما يمكن للمرأة أيضاً أن تحصل عليه، ولكن توجد شروط حصول المرأة على حساب المواطن، لأن حساب المواطن يشترط على توفر بعض الشروط حتى يتم صرف هذا الدعم للمتقدمين للحصول عليه، وللتعرف على الشروط الواجب استيفائها من أجل الحصول على الدعم من قبل المرأة المتزوجة، تابعوا السطور التالية بالمقال التالي.

شروط حصول المرأة على حساب المواطن

يمكن للمرأة المتزوجة أن تحصل على دعم حساب المواطن، ولكن يجب استيفاء عدة شروط، وشروط حصول المرأة على حساب المواطن كما يلي:

يجب أن تكون المرأة المتزوجة التي تريد الحصول على دعم حساب المواطن سعودية، كما يجب أن تكون مقيمة بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية.

يجب على المرأة التي تريد الحصول على الدعم أن تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة، مع ضرورة إرفاق المستندات وتقديم بيانات محل الإقامة بشرط أن تكون تلك المرأة لها محل إقامة بشكل مستقل.

وأن يكون عمر المراة لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

وتقديم جميع البيانات والأوراق المطلوبة حتى يتم التحقق من الهوية.

بشرط ألا يزيد الدخل الشهري للمرأة عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

وإذا كان زوج تلك المرأة مسجوناً، يمكنها المطالبة بالحصول عليه، وإذا كان زوج المرأة مختفي فمن حقها أن تحصل على ذلك الدعم.

كما يجب على الزوجة أن تقوم بتقديم طلباً إلكترونياً من خلال الموقع الخاص بنظام الأسرة حتى تتمكن من الحصول على هذا الدعم.

ما هو برنامج حساب المواطن؟

يعتبر حساب المواطن إحدى الخدمات التي تقوم المملكة العربية السعودية بتقديمها لكافة المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وذلك من أجل دعمهم ومساعدتهم على مجابهة الحياة.