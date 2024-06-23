150 بدل 50 للفرد.. إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يوليو 2024 ومن هم الفئات المستحقة

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يوليو 2024 ، تعد بطاقة التموين أحد أبرز المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا في مصر وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار بهدف دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، واكتسبت البطاقة شهرة كبيرة بسبب الزيادة في الدعم المالي التي تعزز قدرة الأسر على تحمل النفقات اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الخبر الذي انتشر حول إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يوليو 2024، أصبح حديثًا رائجا بين المواطنين، يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحسين مستوى معيشتهم وذلك من خلال توفير مساعدات مالية إضافية تساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يوليو 2024

يواجه الكثير من المواطنين في هذه الفترة تساؤلات حول موعد إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يوليو 2024، حيث أوضحت وزارة التموين جدول صرف المعاشات الشهرية، حيث يتم صرفها في يوم واحد من كل شهر ومن المقرر صرف المعاش يوم الاثنين الموافق ليوم واحد من يوليو 2024.

وفي هذا السياق نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشكل قاطع وجود أي زيادة معلنة عنها، مؤكدا عدم صحة تلك الشائعة. ولم تصدر الحكومة المصرية أي بيان رسمي يؤكد وجود أي زيادة في الوقت الحالي.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

إليكم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 كما أعلنتها الوزارة المعنية: