150 بدل 50 للفرد.. إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يوليو 2024 ومن هم الفئات المستحقة

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يوليو 2024 ، تعد بطاقة التموين أحد أبرز المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا في مصر وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار بهدف دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، واكتسبت البطاقة شهرة كبيرة بسبب الزيادة في الدعم المالي التي تعزز قدرة الأسر على تحمل النفقات اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
الخبر الذي انتشر حول إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يوليو 2024، أصبح حديثًا رائجا بين المواطنين، يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحسين مستوى معيشتهم وذلك من خلال توفير مساعدات مالية إضافية تساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يوليو 2024
يواجه الكثير من المواطنين في هذه الفترة تساؤلات حول موعد إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يوليو 2024، حيث أوضحت وزارة التموين جدول صرف المعاشات الشهرية، حيث يتم صرفها في يوم واحد من كل شهر ومن المقرر صرف المعاش يوم الاثنين الموافق ليوم واحد من يوليو 2024.
وفي هذا السياق نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشكل قاطع وجود أي زيادة معلنة عنها، مؤكدا عدم صحة تلك الشائعة. ولم تصدر الحكومة المصرية أي بيان رسمي يؤكد وجود أي زيادة في الوقت الحالي.
أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024
إليكم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 كما أعلنتها الوزارة المعنية:
- سكر معبأ بوزن كيلو جرام بسعر 12.60 جنيه.
- زيت خليط بسعة 800 مللي بسعر 30 جنيه.
- أرز معبأ بوزن كيلو جرام بسعر 12.60 جنيه.
- مكرونة بسعة 800 جرام بسعر 15.50 جنيه.
- مكرونة بسعة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.
- عدس مجروش بوزن 500 جرام بسعر 21 جنيه.
- فول معبأ بوزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيكي بوزن 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيه.
- مسلوق صناعي بسعة 800 جرام بسعر 36 جنيه.
- شاي ناعم بوزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.
- صلصة بسعة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتتة بوزن 140 جرام بسعر 18 جنيه.
- مربى أنواع بوزن 350 جرام بسعر 16 جنيه.
- جبنة تتراباك بوزن 250 جرام بسعر 7.50 جنيه.
- جبنة تتراباك بوزن 500 جرام بسعر 14 جنيه.