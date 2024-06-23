“تكشف وزارة التربية العراقية” رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2024 الدور الاول برقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

الرعب يسيطر على طلاب الثالث المتوسط بسبب عدم إعلان النتيجة حتى الآن، ولكن الوزارة أوضحت أنه من المحتمل أن يتم إعلانها في الأيام القليلة المقبلة من هذا الشهر، وأكدت أيضاً أن فور الإنتهاء من رصد وجمع جميع درجات الطلاب مع تحديد النسب المئوية الخاصة بهم، و سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا التي تم إطلاقها وتنشيط تقنية الاستعلام عقبها، ولمعرفة رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2024 تابع الفقرات القادمة.

رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2024

أصدرت وزارة التربية رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق، لكي يتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة الخاصة بهم بطرق الحديثة، ولكن يتطلب منك عمل خطوات بسيطة للغاية سيتم توضيحها في الآتي:

أولاً قم (بتفعيل الشبكة المحلية للهاتف).

وقم بالولوج إلى المنصة الرقمية الخاصة بوزارة التربية العراقية .

ويلي ذلك هو أن تقوم بوضع الكود المكون من مجموعة من الأرقام داخل الخانة الموضحة أمامك.

بعدها ينبغي عليك أن تقوم بدخول الى النافذة العامة للموقع، وانقر على (القسم الخاص بالنتائج).

ومن هنا سوف تأتيك شاشة وضع البيانات قم بتسجيلها من خلال «وضع المرحلة الدراسية والعام الدراسي».

ومن ثم ضع (الإسم/ ورقم الاكتتاب)، يليها تأكد من أن جميعها صحيحه.

ومن ثم قم بتنشيط الزر الخاص بالاستسلام.

نتائج الثالث متوسط العراق 2024 موقع نتائجنا

موقع نتائجنا يرصد لكافة الطلاب الصف الثالث المتوسط النتائج الخاصة بهم بخطوات سهله وبسيطه لا تأخذ منك عدد كبير من الوقت، ولكن عليك أن تتبع النقاط التالية:

في بادئ الأمر قم بالذهاب إلى الرابط الخاص بموقع نتائجنا .

سجل دخولك، ومن ثم يليها الدخول إلى “دليل الخدمات الإلكترونية”.

والنقر فوق «النتائج»، ومن ثم «الاستعلام عن الصف الثالث المتوسط».

بعدها قم بكتابة كافة التفاصيل والمعلومات التي يطالبك بها الموقع.

ومن ثم ضع في اعتبارك أنها جميعها صحيحه.

بالإضافة إلى ذلك هو الذهاب إلى الزر بحث.

الثالث المتوسط العراق

كدت وزارة التربية العراقية عن أن النتيجة الثالث المتوسط سوف يتم إعلانها بعد الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الطلاب، وتدقيقها مرة أخرى للتأكد من أنهم جميعهم حاصلة على درجاتهم، وأيضاً قامت الوزارة بشكر فريق العمل بأكمله من معلمين ومعلمات وأيضاً العاملين على أجهزة لرفع النتائج، لأنهم جميعهم يعملون ما بوسعهم لتعجيل في إعلان النتيجة و طمئنة جميع الطلاب بذلك، وأيضاً أولياء الأمور فهم الركن الأكثر قلقاً لأنهم يريدون أن يروا أبنائهم في أعلى المراتب.