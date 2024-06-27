شوكت|.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 100 ألف دينار+قيمة الزيادة في راتب التقاعد

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 100 ألف دينار، قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن الموعد الخاص بصرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في العراق بشهر يوليو لعام 2024، وقد جاء ذلك في إطار الحرص على تحسين وتوسيع المستوى المعيشي للأفراد المتقاعدين، مما يضمن تحقيق عدالة اجتماعية بما يضمن الحصول على عمل يوفر حقوق تلك الفئة، وقد تمت الإشارة لوجود زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق بمبلغ قد وصلت قيمته إلى مائة ألف دينار، وللتعرف على موعد صرف الرواتب وحقيقة تلك الزيادة، تابعوا السطور التالية بالمقال.

موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 100 ألف دينار

ويعتبر يوم صرف رواتب المتقاعدين هو اليوم الأول بكل شهر ميلادي، وبذلك فإن موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين ستكون في الأول من شهر يوليو لعام 2024، حيث لا يتم تغيير موعد الصرف للرواتب الخاصة بالمتقاعدين إلا في حالة مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية، وتعمل الحكومة على صرف زيادات للمتقاعدين بكل فترة، وتكون تلك الزيادة على حسب الراتب المخصص للفرد المتقاعد.

قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

ويتساءل عدد كبير من الأفراد المتقاعدين عن قيمة الزيادة في الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بعام 2024، وقد جاءت تلك الزيادات كالتالي: