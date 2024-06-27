شوكت|.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 100 ألف دينار+قيمة الزيادة في راتب التقاعد

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 100 ألف دينار، قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن الموعد الخاص بصرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في العراق بشهر يوليو لعام 2024، وقد جاء ذلك في إطار الحرص على تحسين وتوسيع المستوى المعيشي للأفراد المتقاعدين، مما يضمن تحقيق عدالة اجتماعية بما يضمن الحصول على عمل يوفر حقوق تلك الفئة، وقد تمت الإشارة لوجود زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق بمبلغ قد وصلت قيمته إلى مائة ألف دينار، وللتعرف على موعد صرف الرواتب وحقيقة تلك الزيادة، تابعوا السطور التالية بالمقال.
موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 100 ألف دينار
ويعتبر يوم صرف رواتب المتقاعدين هو اليوم الأول بكل شهر ميلادي، وبذلك فإن موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين ستكون في الأول من شهر يوليو لعام 2024، حيث لا يتم تغيير موعد الصرف للرواتب الخاصة بالمتقاعدين إلا في حالة مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية، وتعمل الحكومة على صرف زيادات للمتقاعدين بكل فترة، وتكون تلك الزيادة على حسب الراتب المخصص للفرد المتقاعد.
قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024
ويتساءل عدد كبير من الأفراد المتقاعدين عن قيمة الزيادة في الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بعام 2024، وقد جاءت تلك الزيادات كالتالي:
- ستكون هناك زيادة بنسبة خمسة بالمائة وهي تقدر بمبلغ مائة ألف ديناراً عراقياً.
- وأما من يصل راتبه إلى أربعمائة وخمسين ألف دينار عراقي، سيكون راتبه خمسمائة وخمسون ألف دينار عراقي.
- وأما من يحصل على راتب خمسمائة وخمسون ألف دينار عراقي، سيحصل على راتب تصل قيمته إلى ستمائة وخمسين ألف دينار عراقي.
- ومن يحصل من الأفراد المتقاعدين على مبلغ ستمائة وخمسين ألف دينار، سيحصل بعد تلك الزيادة على سبعمائة وخمسين ألف دينار عراقي.
- ومن يحصلون على راتب تصل قيمته إلى سبعمائة وخمسين ألف دينار سيحصلون على راتب تصل قيمته إلى ثمانمائة وخمسين ألف دينار عراقي.