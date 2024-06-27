“بعد صدور التقويم الدراسي 1446”..مدة الأجازة الصيفية كم يوم؟+توقيت بداية العام الدراسي الجديد

مدة الأجازة الصيفية كم يوم، خلال الساعات الأخيرة تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن مدة الإجازة الصيفية التي حددتها وزارة التربية والتعليم في السعودية بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثالث المنقضي منذ عدة أيام، حيث أن الإجازة بدأت مباشرةً بعد نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثالث، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

مدة الأجازة الصيفية كم يوم

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوضيح مدة الإجازة الصيفية المقرر أن يحصل الطلاب عليها بعد نهاية العام الدراسي لعام 1445، حيث أن مدة هذه الإجازة تصل إلى 67 يوم ثم بعدها تبدأ العودة إلى المدارس مرة أخرى لبداية عام دراسي جديد، والذي تم الإعلان بشكل رسمي عن التقويم الدراسي الخاص به.

متى العطلة الصيفية 1445؟

بدأت الإجازة الصيفية بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين الذي وافق يوم العاشر من شهر يونيو الحالي لعام 2024، بينما وافق يوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1445، والذي تم بعدها مباشرةً هو الإعلان بشكل رسمي عن التقويم الدراسي الجديد.

متى انتهى الترم الثالث 1445؟

انتهى الفصل الدراسي الثالث بعد مرور 13 اسبوع من بدايته، حيث أن آخر يوم دوام كان يوم 10 من شهر يونيو الحالي، 4 ذي الحجة الخالي لعام 1445.

متى يبدأ التقويم الدراسي للعام الجديد

حددت وزارة التعليم في السعودية التقويم الدراسي الخاص بالعام الجديد، حيث أنه بعد نهاية الفصل الدراسي الثالث وظهور النتائج تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من الطلاب عن التقويم الخاص بالعام الجديد، لذلك قامت وزارة التربية بإعلانه عبر منصات التواصل الخاصة بها يمكن لجميع الطلاب الاطلاع عليه، حيث أن الفصل الدراسي الأول سوف يبدأ من يوم 14 من شهر صفر 1446، و18 من شهر أغسطس القادم 2024، كما نفت الوزارة أيضًا شائعة إلغاء الفصل الدراسي الثالث الذي تم تطبيقه مؤخراً بعدما كثرة الأحاديث حول إمكانية إلغاءه.