شركة ريلمى تكشف عن “أسطورة الفئة الاقتصادية” هاتف ريلمى Realme C65 بتصميم عصرى وأنيق بسعر خيالي

أصبحت شركة ريلمي الرائد في تصنيع الهواتف الذكية على المستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأنها تقوم بتقديم جميع الأذواق المطلوبة للعملاء، أبرزها هاتف Realme C65، الذي يمتلك عدة مزايا ومواصفات قياسية يحتاج إليها مستخدمي الجوالات المحمولة، مثل شاشة بحجم 6.67 بوصة مع معدل يبلغ حوالي 90 هرتز، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى تركيز تلقائي وغيرها الكثير من المميزات.
هاتف Realme C65
الجوال يحتوي على مواصفات ممتازة، مما أدى إلى إرتفاع نسبة مبيعات هاتف Realme C65 لذلك سوف نتعرف على أهمها فيما يلي:
|نظام التشغيل
|14 أندرويد.
|المعالج
|ثماني النواة.
|البطارية
|5000 ملي أمبير.
|مساحة التخزين
|من بداية 128 حتى 256 جيجابايت.
|رام
|تبدأ من 6 حتى 8 رام.
|الأبعاد
|164.4 للطول، 76.1 للعرض، 7.6 للسمك.
|الوزن
|185 جرام.
مميزات Realme C65
يمتلك هاتف Realme C65 عددا كبيراً من المزايا التي تجعله منفرداً بين جوالات ريلمي الرائدة للأهمية سوف نطلع على أهم المميزات خلال النقاط الآتية:
- تم تصنيع الهاتف على مستوى عالي من الذوق الراقي.
- كما اهتمت الشركة بإختيار خامات التصنيع بجودة عالية من البلاستيك، بينما الواجهة تتميز بالزجاج القوي.
- يأتي الجهاز بشريحتين إتصال الجيل الرابع والثالث مع كارت ميموري مُنفصل من أجل زيادة مساحة الهاتف.
- يحتوي على بطارية قوية للغاية تدوم إلى مدة أطول أثناء الاستخدام.
- بالإضافة إلى شاحن سريع يصل إلى 45 واط.
- يتمتع بكاميرا خلفية تقدم تصوير أكثر من رائع كأنك على الطبيعة.
- يتميز ببصمة زر باور سريع الإستجابة.
- هاتف Realme يأتي بألوان رائعة حتى تناسب جميع الأذواق مثل اللون البنفسجي والأسود الأنيق.
- كما يتميز بسعره الملائم لكافة المستويات.
- بينما معالج الهاتف ميدياتك هيليو جي 85 بتردد 2.0 جيجاهرتز.