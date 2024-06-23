حجز موعد فحص نظر قرطبة أون لاين 2024 www.cait.gov.kw الخطوات بالتفصيل

تحاول دولة الكويت أن توفر كافة الخدمات بشكل إلكتروني، حتى تضمن الراحة والسلامة لكافة مواطنيها، حيث يمكنهم القيام بالاستعلام والتسجيل في كافة الخدمات عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها، دون الحاجة إلى التواجد في المنشآت الحكومية والغير الحكومية، ولذلك قد وفرت فحص نظر قرطبة بشكل إلكتروني، حتى تمكن كافة المواطنين الكويتيين الذين يريدون حجز موعد فحص نظر قرطبة، من أن يحجزوا عن طريق الموقع الخاص به، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المركز الخاص بالفحص.

مركز قرطبة لفحص النظر

يعتبر مركز قرطبة هو مركز معتمد من وزارة الداخلية، يتم فيه فحص نظر المواطنين المتقدمين للحصول على رخصة قيادة، من أجل التأكد من سلامتهم قبل إصدار الرخصة، ولكن يجب على المواطن الذي يريد أداء الفحص، أن يقوم بحجز موعد أولًا في المركز، ويمكنك حجز الموعد بشكل الإلكتروني عن طريق موقع وزارة الداخلية الكويتية.

كيفية حجز فحص نظر قرطبة أون لاين 2024

بفضل جهود دولة الكويت أصبح الآن يمكنك حجز فحص نظر قرطبة بشكل إلكتروني، عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في التالي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص منصة متى الخاصة بالخدمات الرقمية.

ثم قم بالضغط على أيقونة البحث عن خدمات، ثم قم باختيار أيقونة وزارة الداخلية.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة مراكز الخدمة العامة، ثم حدد خيار أخري.

ثم قم باختيار أيقونة مركز قرطبة، وبعدها قم بتحديد الموعد المناسب لك.

وبعدها قم بتأكيد الطلب.

مواعيد عمل مركز قرطبة لفحص النظر

حتى يتمكن المواطنين الكويتيين من حجز موعد فحص نظر عبر مركز قرطبة، سيكون عليهم معرفة موعد عمل المركز، وهناك فترتين لعمل المركز، فترة صباحية تبدأ من تمام الساعة 7:30 صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، أما الفترة المسائية تبدأ من الساعة 1:30 ظهرًا، وتنتهي في تمام الساعة 6:00 مساءً.