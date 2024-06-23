“مبرووك النجاح” استعلام نتائج الصف التاسع اليمن 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس فقط

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، من أعمال التصحيح والمراجعة التي تمت على أوراق امتحانات الصف التاسع داخل محافظات اليمن، بالإضافة إلى أن الوزارة شددت على كافة المدارس والمديريات العاملة في الدولة، بسرعة إرسال الكشوفات إلى الوزارة في سبيل اعتمادها، والعمل على رفعها عبر موقع الوزارة الرسمي، حتى يتعرف عليها جميع الطلاب والطالبات بأقرب وقت.

مراجعة امتحانات الصف التاسع في اليمن

بذلت وزارة التربية والتعليم في اليمن، قصارى جهدها أثناء أعمال التصحيح التي تمت على أوراق امتحانات الصف التاسع داخل محافظات اليمن، ليتم العمل على رصد الدرجات بكل دقة ووضوح، والعمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، إضافة إلى فتح باب التظلم بعد ذلك مباشرة، بحيث يتضمن كل طالب وطالبة على ما يستحقه من الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

كيف أطلع على نتائج الصف التاسع

أما عن الخطوات التي يُرجى الانتباه إليها حتى يتم الإفصاح عن نتائج الصف التاسع في محافظات اليمن، وفقًا للأتي:-