“898 دينار كويتي شهرياً” رابط التسجيل في سند العمالة بالكويت 2024 وأهم شروط التقديم على دعم العمالة الجديدة

تسعى دائماً الحكومة الكويتية إلى تقديم العديد من برامج الدعم المادي للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض من بينها التسجيل في سند العمالة بالكويت 2024،وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه المجتمع، حيث تقوم وزارة القوى العاملة الكويتية بتقديم الدعم للمواطنين الغير عاملين وأصحاب المعاش لتقديم يد العون لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم والحد من الفقر وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتزايد البحث من قبل المواطنين في الكويت عن معرفة خطوات التسجيل في دعم سند العمالة وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الأسطر التالية.

خطوات التسجيل في سند العمالة الكويت 2024

يستطيع المواطنين الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت أو وظيفة التسجيل في برنامج سند العمالة، حيث يتم صرف راتب شهري لخريجي كلية الهندسة أو الطب 898 دينار إذا كان متزوجاً وذلك بعد تطابق الشروط التي وضعتها الوزارة، فقط من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة القوى العاملة في الكويت.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

من قائمة الخيارات اختر دعم العمالة.

اضغط على كلمة تسجيل.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

قم بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

اضغط على كلمة طباعة.

أخيراً اضغط على تقديم الطلب.

شروط الحصول على دعم العمالة الكويتية

السلطات الحكومية الكويتية أعلنت عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم العمالة وجاءت الشروط على النحو التالي: