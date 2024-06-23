شوف راتبك بسرعة!!.. وزارة المالية تُعلن  رواتب المتقاعدين بزيادة 100 ألف دينار فوري الان.. في هذا الموعد!

أصبحت رواتب المتقاعدين في العراق، هي الشغل الشاغل للكثير من الطلاب في محافظات العراق، خاصة مع اقتراب توزيع الرواتب المستحقة بالزيادة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، فضلاً عن أن وزارة المالية قامت بتحديد موعد رسمي لإيداع الرواتب في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد توزيع رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن توزيع رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة تكون بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في المحافظات، حتى أن ذلك يُشير إلى أن صرف الرواتب يوافق 1 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن الوزارة تقوم بإرسال الجداول التي تضمن سلم الرواتب الجديدة الخاصة بكافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بحيث يتمكنوا من الحصول عليها دون أدنى مشكلات.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي وصلت لـ 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-