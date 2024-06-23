“احمي حسابك من الهاكرز” خطوات بسيطة من الخبراء لحماية حسابك من المخترقين في ثواني!

تعد مشكلة حفظ كلمات مرور التطبيقات مشكلة كبيرة تواجه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية، وأصبح الكثير من التطبيقات والألعاب أيضاً تحتاج إلى كلمة مرور لمزيد من الأمان، ويؤدي ذلك إلى اللجوء إلى كلمات مرور سهلة ويمكن استنتاجها بكل سهولة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، باسورد لو بتستخدمه حسابك هيتسرق منك في ثواني.. 4 نصائح مهمة لتأمينه.

خطوات بسيطة لحماية حسابك من المخترقين

كثيراً ما يتعرض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لعمليات اختراق لحسابتهم، وذلك بسبب سهولة تأمين حساباتهم، فكثيراً من المستخدمين يقومون باستخدام كلمات مرور متداولة بهدف سرعة الوصول وعدم النسيان، ولكن في حقيقة الأمر قد يعرضهم ذلك إلى سهولة سرقة وتخمين كلمة المرور الخاصة بهم.

وقد يستسهل البعض أيضاً ويقوم بتسجيل كلمة مرور واحدة لكافة التطبيقات ولكن يعد ذلك خطأ كبيرا، وذلك لأنه يعرضهم لسرقة كافة التطبيقات بدلاً من تطبيق واحد، ومن أشهر كلمات المرور التي يحذر منها الخبراء بعدم استخدامها هي كلمات المرور التالية.

123456, qwerty، وأيضا أسماء خاصة بالعائلة.

وكذلك أيضاً استخدام كلمات مرور برقم الهاتف أو بعض المناسبات كأعياد الميلاد أو الزواج.

وقد يؤدي ذلك إلى سهولة أي فرد على علم بتلك المعلومات سهولة اختراق كلمات المرور الخاصة بالتطبيقات الخاصة بهم.

نصائح هامة لزيادة أمان حسابك على الإنترنت

وقد وضع الخبراء أيضاً بعض النصائح الهامة عند تعيين كلمة مرور لإحدى التطبيقات منها ما يلي: