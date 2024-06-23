6أكواد خد بالك منها “أكواد أعطال عداد الكهربا الجديد” اعرفها واعرف علاجها علشان ماتبقاش مخالف

أكواد أعطال عداد الكهربا الجديد، العديد من الأشخاص في مصر يتساءلون عن الاكواد التي يجب على الأشخاص المستخدمين لعدادات الكهرباء التي تكون مسبوقة الدفع، حيث أنها تظهر عند حدوث عطل فني عندها تظهر كلمة erorr في شاشة العداد مسبوق الدفع، علما بأنه تظهر عدة أكواد يجب أن يتم التعامل مع كل كود بطريقة معينة، وهو ما سوف نتطرق للحديث عنه خلال السطور القادمة من المقال فقط تابع معي.

أكواد أعطال عداد الكهربا الجديد

خلال السطور القادمة سوف نتطرق للحديث بعض من هذه الاكواد التي تظهر في الشاشة وهي كالآتي.

كود 204

عند ظهور هذا الكود لابد على المشترك أن يقوم بإبلاغ شركة الكهرباء التي يتبع لها من أجل رفع العداد، حيث أنه يتم تصفير العداد من خلال كارت إعادة التهيئة وكذلك كرات المصنع، بعد ذلك يتم تركيب العداد مرة أخرى بعد إعادة التهيئة، وإذا كان هناك رصيد في كارت العداد ولم يتم إضافتها يتم وضعها كدفعة مقدمة من حساب الإيرادات.

كود Err-0101 ، Err-0108

عند ظهور هذا الكود فإنه يشير إلى أن رقم العداد خاطئ وغير متطابق مع البرنامج أي أن الكارت المدخل يخص عداد آخر، وفي هذه الحالة عندما يكون العداد جديد فإنه يخصص ويبرمج للمشترك كما يتم مراجعة الصفحة رقم 75 الموجودة بالعداد والذي يكون مطابق للرقم الموجود في الشاشة برقم الشاسيه، ولكن إذا كان العداد يخص مشترك كود 02 فإنه يتم مراجعة المشترك بكارت آخر.

كود Err-0204

يشير هذا الكود إلى أن الذاكرة الخاصة بالعداد ممتلئة لذلك لا يمكنه استقبال أي بيانات جديدة من الكارت، وهنا يجب أن يتم عمل كارت آخر لقراءة البيانات، حيث يتم إدخاله في العداد من أجل تشكيل بيانات العداد ومن ثم يجب القيام بالضغط على الزر الاسود الموجود بالاسفل تحت غطاء الروزت، بعد ذلك يتم تصفير العداد بكارتي إعادة التهيئة وكذلك كارت خارج المصنع من أجل أن يتم مسح ذاكرة العداد، بعد ذلك يتم وضع كارت قراءة البيانات ثم الضغط على الزر الأسود مرة أخرى من أجل إعادة تسجيل بيانات العداد.

كود Err- 1091

من أكواد أعطال عداد الكهربا الجديد هذا الكود الذي يشير هذا الكود إلى أنه هناك مشكلة بوقت العداد أو حتى انتهاء صلاحية الكارت الخاص بالعداد، حينها يجب على المشترك أن يتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء من أجل ضبط الوقت وكذلك تحديد صلاحية الكارت.

كود Err-0201

يشير هذا الكود إلى أنه يوجد خطأ في البيانات التي تخص تاريخ العداد، وهنا يجب أن يتم إعادة برمجة العداد من خلال شركة الكهرباء التي يتبع لها.

كود Err- 0400

يشير هذا الكود أن هناك فروق في الشحنات بين البرنامج وبين العداد، وهنا يجب أن يتم رفع العداد وكذلك إعادة تهيئة العداد مرة أخرى ومن ثم يتم البحث عن المشترك بقراءة الكارت وليس البحث برقم العداد من أجل الحفاظ على الاستهلاك الخاص بالعداد.