“طريقة بتاع الدش” تردد سحري واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات في لحظات لجميع الرسيفرات!

يفضل الكثيرون الحصول على تردد واحد توفيرًا للوقت والجهد وتسهيلًا عليهم بدلًا من تحميل كل قناة على حدا وجدير بالذكر أن جميع التردد يتم تنزيلها بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك، ومع التطور السريع للتكنولوجيا بدأ الخبراء في إيجاد عدة طرق بسيطة تساهم في تسهيل الأمور على المشاهدين من أجل متابعة برامجهم المفضلة.

تردد واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2024

يحرص غالبية المواطنين على متابعة أهم ما تعرضه الفضائيات على شاشتها لذلك يلجأون دومًا إلى تحديث الترددات بناءً على ما تقوم به إدارة القنوات من تحديثات مستمرة لتحسين أداء القنوات، وذلك يعتبر من الأمور التي يغضب لأجلها الكثيرون نظرًا لأنه يكون من الصعب الحصول على التردد الجديد، إلا أن المتخصصين وجدوا الحل السحري لهذه المشكلة من خلال توفير تردد واحد فقط يساهم في تنزيل باقة كبيرة من القنوات التي تتنوع بين الترفيه والثقافة وأيضًا الرياضة، لذلك لا داعي للقلق بعد الآن واحتفظ بالبيانات التالية لديك لاستخدامها وقت الحاجة:

التردد: 11000.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

هذا بالإضافة إلى إمكانية تنزيل مجموعة كبيرة من القنوات دفعة واحدة من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 12341.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط ترددات النايل سات

تتميز معظم الترددات الموجودة على الفضائيات بأنها مجانية ولا تحتاج إلى رسوم للاشتراك، كما يمكن تنزيل القنوات بسهولة باتباع بعض الخطوات البسيطة دون الحاجة إلى الاستعانة بمتخصص، فقط بإتباع الآتي: