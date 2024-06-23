بشرى سارة.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر يوليو 2024 بنسبة 5%

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر يوليو 2024، المتقاعدون في العراق يعتبرون من الفئات الأكثر استحقاقا للرعاية والاهتمام من قِبل الدولة، حيث تُبذل جهود كبيرة لتوفير الدعم اللازم لهم والتخفيف من أعباء الحياة اليومية خاصةً أنهم لم يعودوا قادرين على العمل لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في هذا السياق زادت التساؤلات حول تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر يوليو 2024.

تدرك الحكومة العراقية أهمية توفير الدعم المادي والمعنوي للمتقاعدين، لذا تعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال مراجعة دورية للرواتب والبدلات المقدمة لهم، ومع اقتراب شهر يوليو تزداد التوقعات والاهتمام بمعرفة الزيادة الجديدة التي ستُضاف إلى رواتبهم والتي من شأنها أن تُسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر يوليو 2024

مع اقتراب شهر يوليو 2024 يتزايد اهتمام الكثير من المتقاعدين بمعرفة تفاصيل زيادة رواتبهم للعام 2024، حيث يرغبون في معرفة قيمة الزيادة التي ستُضاف إلى رواتبهم، وفي هذا السياق أعلنت وزارة المالية العراقية أنه سيتم زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 5% ووفقًا لهذه الزيادة فإن قيمة الرواتب ستتغير على النحو التالي:

الأشخاص الذين يتقاضون حاليا راتبا قدره 450 ألف دينار عراقي سيحصلون على راتب بقيمة 550 ألف دينار بعد تطبيق الزيادة.

أما الذين يتقاضون رواتب قدرها 550 ألف دينار فسوف يحصلون على 650 ألف دينار بعد الزيادة.

هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، في الزيادة المقررة تهدف إلى دعم هذه الفئة التي قدمت الكثير للمجتمع وتحتاج الآن إلى مزيد من العناية والاهتمام لتلبية احتياجاتها اليومية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها الدولة حرصت الحكومة العراقية على زيادة قيمة رواتب المتقاعدين لدعمهم وتحسين مستوى معيشتهم، لمعرفة قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر يوليو 2024 يجب اتباع الخطوات التالية بدقة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة: