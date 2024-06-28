هتخليك تلعب زي الأساطير واليوتيوبر…أجدد شفرات جاتا 2024 وكودات جديدة محدش عملها لسة

خلال تلك الفترات الأخيرة قد زادت عمليات البحث عن أجدد شفرات جاتا 2024، وتعتبر تلك اللعبة من أفضل الألعاب الموجودة على الهواتف الذكية، وتعتبر تلك اللعبة من العاب الفيديو المتميزة بالإثارة والمتعة، وحتى تتمكن من التعرف على أجدد شفرات لعبة جاتا لعام 2024، قم باتباع تلك الخطوات البسيطة حتى تتمكن من تحميل اللعبة، فتابعو معنا السطور التالة بالمقال.

ما هي أجدد شفرات جاتا 2024؟

تعتبر شفرات جاتا لعام 2024، من أهم التجارب المميزة التي يستمتع بها محبي تلك اللعبة، وتوجد عدة شفرات مجانية ومن أهم أجدد شفرات جاتا 2024، ما يلي:

شفرة من أجل زيادة مستوى الطلب POLICE -INCREASE

وتوجد شفرة لخفض المستوى المطلوب، وهي كالتالي POLICE_DECREASE.

أما الشفرة الخاصة بتعبئة الذخيرة، فهي كالتالي AMMO_ALL.

أما الشفرة الخاصة بالجري على أقصى سرعة RUN_FAST.

والشفرة الخاصة بتدمير السيارة فهي CAR_DESTROY.

والشفرة الخاصة بالحصول على السيارة العشوائية فهي GIVE_RANDOM_CAR.

والشفرة الخاصة بقتل كافة المشاة KILL _ALL_ NEARBY_PEDS.

ولزيادة الذخيرة قم بكتابة FULL_CLIP.

ولزيادة قوة الشاحنة يمكن كتابة الشفرة AMOMHRER.

كيفية تنزيل لعبة جاتا لعام 2024

وحتى تتمكن من تنزيل لعبة جاتا لعام 2024، قم باتباع تلك الخطوات البسيطة، وهي كالتالي: