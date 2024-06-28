هتخليك تلعب زي الأساطير واليوتيوبر…أجدد شفرات جاتا 2024 وكودات جديدة محدش عملها لسة

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف منوعات
هتخليك تلعب زي الأساطير واليوتيوبر…أجدد شفرات جاتا 2024 وكودات جديدة محدش عملها لسة
أجدد شفرات جاتا 2024

خلال تلك الفترات الأخيرة قد زادت عمليات البحث عن أجدد شفرات جاتا 2024، وتعتبر تلك اللعبة من أفضل الألعاب الموجودة على الهواتف الذكية، وتعتبر تلك اللعبة من العاب الفيديو المتميزة بالإثارة والمتعة، وحتى تتمكن من التعرف على أجدد شفرات لعبة جاتا لعام 2024، قم باتباع تلك الخطوات البسيطة حتى تتمكن من تحميل اللعبة، فتابعو معنا السطور التالة بالمقال.

ما هي أجدد شفرات جاتا 2024؟

تعتبر شفرات جاتا لعام 2024، من أهم التجارب المميزة التي يستمتع بها محبي تلك اللعبة، وتوجد عدة شفرات مجانية ومن أهم أجدد شفرات جاتا 2024، ما يلي:

ما هي أجدد شفرات جاتا 2024؟
ما هي أجدد شفرات جاتا 2024؟
  • شفرة من أجل زيادة مستوى الطلب POLICE -INCREASE
  • وتوجد شفرة لخفض المستوى المطلوب، وهي كالتالي POLICE_DECREASE.
  • أما الشفرة الخاصة بتعبئة الذخيرة، فهي كالتالي AMMO_ALL.
  • أما الشفرة الخاصة بالجري على أقصى سرعة RUN_FAST.
  • والشفرة الخاصة بتدمير السيارة فهي CAR_DESTROY.
  • والشفرة الخاصة بالحصول على السيارة العشوائية فهي GIVE_RANDOM_CAR.
  • والشفرة الخاصة بقتل كافة المشاة KILL _ALL_ NEARBY_PEDS.
  • ولزيادة الذخيرة قم بكتابة FULL_CLIP.
  • ولزيادة قوة الشاحنة يمكن كتابة الشفرة AMOMHRER.

كيفية تنزيل لعبة جاتا لعام 2024

وحتى تتمكن من تنزيل لعبة جاتا لعام 2024، قم باتباع تلك الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

كيفية تنزيل لعبة جاتا لعام 2024
كيفية تنزيل لعبة جاتا لعام 2024
  • قم بالضغط على المتجر الخاص بالتطبيقات على هاتفك سواء كان أندرويد أو آيفون.
  • ثم قم بكتابة اسم اللعبة بشريط البحث.
  • ثم قم بالضغط على الزر الخاص بتحميل اللعبة.
  • ومن ثم سيتم تنزيل وتثبيت اللعبة على هاتفك.
  • وبعدها قم بفتح اللعبة على هاتفك.
  • وقم بالموافقة على كافة الشروط والأذونات.
  • ومن ثم قم باتباع باقي الخطوات حتى تتمكن من فتح اللعبة والتسجيل بها.
  • ثم قم بكتابة الشفرات والاستمتاع باللعبة.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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