رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وعدن وحضرموت وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط.. نتيجتك ظهرت الان!!

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وعدن وحضرموت وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط.. نتيجتك ظهرت الان!!

اقترب الإعلان عن نتائج التاسع في اليمن بمختلف المحافظات، وأصبحت على وشك الظهور، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم من إنهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة، التي تأتي بعدها مباشرة رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى أن الوزارة بذلت قصارى جهدها لكي يتم العمل على الإنتهاء من كل هذه الإجراءات الخاصة برفع النتائج، واعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم.

مؤشرات نجاح الصف التاسع

وفقًا لمؤشرات عمليات التصحيح والمراجعة الشاملة لجميع أوراق امتحانات الصف التاسع، فإن ذلك يُشير بزيادة نسبة النجاح لهذا العام عن العام الماضي داخل كافة المدارس اليمنية، حتى أن وزارة التربية والتعليم ستقوم مباشرة بفتح باب التظلمات أمام الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح المواد الخاصة بهم من جديد، والعمل على رفعها مرة أخرى عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكذلك موقع الإدارة العامة للإختبارات.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وعدن وحضرموت وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط.. نتيجتك ظهرت الان!!
رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وعدن وحضرموت وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط.. نتيجتك ظهرت الان!!

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

جاءت أبرز خطوات الإستعلام عن نتائج التاسع في مدارس اليمن، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع الإدارة العامة للإختبارات.
  • ثم يتم النقر على زر “نتائج الإمتحانات”.
  • ليتم تحديد مرحلة الصف التاسع.
  • حتى يتم إدخال المعلومات الخاصة بالطالب.
  • الضغط مباشرة على زر “بحث”.
  • وعندها ستتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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