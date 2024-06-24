وزارة التربيه العراقيه تعلن نتائج الصف الثالث المتوسط

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول في العراق، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق بالأعلان عن موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول، و ذلك في مجموعة من المحافظات مثل بغداد و البصرة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة الأستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول، و ما هي طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال نتائجنا.

نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول

تستطيع أن تقوم بالأستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول من خلال هذه الخطوات وهي:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية و ذلك علي الإنترنت.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بالطالب وكتابة جميع البيانات للدخول.

قم بأختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الأول واضغط عليه.

أختر المحافظة التي يقيم بها الطالب.

قم بكتابة الرقم الامتحاني للطالب.

قم بالضغط على زر الاستعلام.

و بعد ذلك سوف تظهر النتائج و بصورة كاملة.

طريقة الأستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال نتائجنا

تستطيع أن تقوم بالأستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال نتائجنا من خلال هذه الخطوات و هى: