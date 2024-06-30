سفاح الفلاجشيب كيلر بشاحن 120 واط.. سعر ومواصفات هاتف Realme GT 6 بمعالج خارق ومميزات الذكاء الصناعي الجديدة

Ahmed Mohamed تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سفاح الفلاجشيب كيلر بشاحن 120 واط.. سعر ومواصفات هاتف Realme GT 6 بمعالج خارق ومميزات الذكاء الصناعي الجديدة
سعر ومواصفات هاتف Realme GT 6

كشفت شركة ريلمي في إيطاليا الستار عن هاتفها الجديد كليًا Realme GT 6، الموجه للأسواق العالمية، يعتبر هذا الهاتف من أبرز إصدارات الشركة في الأسواق العالمية، حيث يندرج تحت فئة “Flagship Killer” بفضل مواصفاته الفائقة وسعره التنافسي، ما يميز Realme GT 6 هو اعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية، ومع اقتراب موعد طرحه في مصر، تترقب الأسواق هذا الهاتف الواعد بفارغ الصبر، ليحدث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين.

مواصفات هاتف Realme GT 6

يأتي هذا الهاتف بخصائص تميزه عن غيره، وتتمثل في التالي:

المواصفاتالتفاصيل
الوزن199 جرام
الأبعاد162×75.1×8.6 مم
الخامات الخارجيةبلاستيك بالكامل
مقاومة الماء والغبارشهادة IP65
شريحتين اتصال5G
دعم كارت ميموريلا يدعم
نوع الشاشةAMOLED
حجم الشاشة6.78 بوصة
دقة الشاشة1264×2780 بيكسل (FHD+)
كثافة البيكسلات450 بيكسل لكل بوصة
السطوعيصل إلى 6000 شمعة
معدل التحديث120 هيرتز
دعم الشاشةHDR10+ و Dolby Vision
طبقة الحمايةCorning Gorilla Glass Victus 2
المعالجكوالكوم سناب دراجون 8S جين 3، ثُماني النواة
تردد النواة الأقوىCortex X4 بتردد 3.0 جيجا هيرتز
دقة تصنيع المعالج4 نانو ميتر
المعالج الرسوميAdreno 735
نظام التشغيلRealme UI 5.0 المبنية على Android 14
الذاكرة الداخلية256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام، 512 جيجا مع 16 جيجا رام
نوع الراماتLPDDR5X
نوع الذاكرة الداخليةUFS 4.0
الكاميرا الأمامية32 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.45، مستشعر سوني IMX615، تصوير فيديو بجودة 2160p@30fps
الكاميرا الخلفيةثلاثية: 50 ميجا بيكسل (رئيسية)، 50 ميجا بيكسل (Telephoto)، 8 ميجا بيكسل (Ultra Wide)
مستشعرات الكاميرا الخلفيةسوني LYT-808، سامسونج S5KJN5، سوني IMX355
تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية2160p@60fps، مثبت إلكتروني في جميع العدسات
فلاش الكاميرا الخلفيةLED مزدوج
منفذ السماعاتلا يدعم منفذ 3.5 مللي
سماعات الهاتفStereo
ميزات إضافيةNFC، IR Blaster، بصمة الإصبع أسفل الشاشة، الفتح بالتعرف على الوجه، مستشعر التقارب الحقيقي
البطارية5500 مللي أمبير، شحن سريع بقدرة 120 وات، منفذ USB Type C وهي أكبر من الموجودة في هاتف HONOR X7
الألوانالفضي، الأخضر

سعر ريلمي جي تي 6

يأتي سعر هاتف Realme GT 6 كالتالي:

  • 600 يورو للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام.
  • 700 يورو للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام.
  • 800 يورو للنسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام.
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معلومات الكاتب
Ahmed Mohamed

احمد محمد كاتب لدى موقع البديل، أهتم بالكتابة عن الأخبار المصرية والسعودية وأخبار العالم، بالإضافة إلى المجال التقني والسيارات

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