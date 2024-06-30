سفاح الفلاجشيب كيلر بشاحن 120 واط.. سعر ومواصفات هاتف Realme GT 6 بمعالج خارق ومميزات الذكاء الصناعي الجديدة

كشفت شركة ريلمي في إيطاليا الستار عن هاتفها الجديد كليًا Realme GT 6، الموجه للأسواق العالمية، يعتبر هذا الهاتف من أبرز إصدارات الشركة في الأسواق العالمية، حيث يندرج تحت فئة “Flagship Killer” بفضل مواصفاته الفائقة وسعره التنافسي، ما يميز Realme GT 6 هو اعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية، ومع اقتراب موعد طرحه في مصر، تترقب الأسواق هذا الهاتف الواعد بفارغ الصبر، ليحدث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين.

مواصفات هاتف Realme GT 6

يأتي هذا الهاتف بخصائص تميزه عن غيره، وتتمثل في التالي:

المواصفات التفاصيل الوزن 199 جرام الأبعاد 162×75.1×8.6 مم الخامات الخارجية بلاستيك بالكامل مقاومة الماء والغبار شهادة IP65 شريحتين اتصال 5G دعم كارت ميموري لا يدعم نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.78 بوصة دقة الشاشة 1264×2780 بيكسل (FHD+) كثافة البيكسلات 450 بيكسل لكل بوصة السطوع يصل إلى 6000 شمعة معدل التحديث 120 هيرتز دعم الشاشة HDR10+ و Dolby Vision طبقة الحماية Corning Gorilla Glass Victus 2 المعالج كوالكوم سناب دراجون 8S جين 3، ثُماني النواة تردد النواة الأقوى Cortex X4 بتردد 3.0 جيجا هيرتز دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر المعالج الرسومي Adreno 735 نظام التشغيل Realme UI 5.0 المبنية على Android 14 الذاكرة الداخلية 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام، 512 جيجا مع 16 جيجا رام نوع الرامات LPDDR5X نوع الذاكرة الداخلية UFS 4.0 الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.45، مستشعر سوني IMX615، تصوير فيديو بجودة 2160p@30fps الكاميرا الخلفية ثلاثية: 50 ميجا بيكسل (رئيسية)، 50 ميجا بيكسل (Telephoto)، 8 ميجا بيكسل (Ultra Wide) مستشعرات الكاميرا الخلفية سوني LYT-808، سامسونج S5KJN5، سوني IMX355 تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية 2160p@60fps، مثبت إلكتروني في جميع العدسات فلاش الكاميرا الخلفية LED مزدوج منفذ السماعات لا يدعم منفذ 3.5 مللي سماعات الهاتف Stereo ميزات إضافية NFC، IR Blaster، بصمة الإصبع أسفل الشاشة، الفتح بالتعرف على الوجه، مستشعر التقارب الحقيقي البطارية 5500 مللي أمبير، شحن سريع بقدرة 120 وات، منفذ USB Type C وهي أكبر من الموجودة في هاتف HONOR X7 الألوان الفضي، الأخضر

سعر ريلمي جي تي 6

يأتي سعر هاتف Realme GT 6 كالتالي: