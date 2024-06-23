البنزين زاد؟.. أسعار البنزين والسولار أخر تحديث هتتفاجئ

مع اقتراب لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير الأسعار، بدأ العديد من الاستفسارات حول ما إذا سيتم زيادة البنزين والسولار خلال اللجنة المقبلة أم لا؟، فضلاً عن أن ذلك زاد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحريك الأسعار في أخر لجنة عقدتها زارة البترول والثروة المعدنية، وفي ذلك سنوضح لكم أخر تحديث لأسعار البنزين والسولار لكي يتعرف عليها الجميع.

تحديث أسعار البنزين والسولار

في غضون أيام سيتم عقد لجنة تحديد الأسعار للمواد البترولية لتقرير مصير سعر البنزين والسولار، مما تُشير اللجنة المقبلة بأنه سيتم رفع أسعار البنزين والسولار وفقًا لحالة الاضطراب النقدية التي أدت إلى زيادة سعر الدولار وانخفاض العملة المحلية، مما يؤثر ذلك بشكل كبير على أسعار المواد البترولية، لكن إلى الأن لم يتم إعلان أي بيانات رسمية تُفيد حول ما إذا سيتم رفع أو خفض البنزين، حتى أنه وفقًا للموازنة العام فإنه من المتوقع أن يتم رفع الدعم المنتظر بعد أن سجل خلال عام 2025 نحو 154499 مليون جنيه.

أسعار البنزين والسولار

وفقًا لما أقرته لجنة تسعير المواد البترولية في أخر اجتماع له خلال شهر مارس الماضي 2024، فإنها جاءت على النحو الأتي:-