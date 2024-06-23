ظهرت الآن نتائج البكالوريا تونس 2024 على موقع وزارة التربية التعليم ورسائل نصية

يبحث العديد من الطلاب للاستفسار عن نتائج الباكالوريا لعام 2024، وقد أعلنت وزارة التعليم التونسية عن ظهور نتائج الباكالوريا اليوم من خلال الرسائل القصيرة SMS، أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم بهدف تسهيل حصول الطلاب على نتائجهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة استخراج النتائج بكل سهولة.

نتائج البكالوريا 2024 تونس

يمكن استخراج نتائج البكالوريا تونس الطلاب عبر وزارة التربية والتعليم التونسية من خلال موقع الوزارة او عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 85005، حيث يجب أن تحتوي الرسالة على كلمة “باك”، يليها فراغ ثم رقم تسجيل الطالب في امتحان البكالوريا. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إدخال رقم التعريف الوطني، والجدير بالذكر أنه من الضروري أن يكون رقم تسجيل الطالب مكون من ستة أرقام للحصول على نتائج البكالوريا التونسية.

وقد تقدم أكثر من 134,950 طالبًا لامتحانات البكالوريا في تونس، حيث بدأت المرحلة الرئيسية من 8 إلى 15 يونيو، في حين يتم إعلان نتائج الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة من 28 إلى 29 من هذا الشهر وأول يوليو، سوف يتم اعلان نتائج دورة المراقبة في جميع أنحاء جمهورية تونس.

رقم تعريف الطالب المدرسي

للتسجيل في امتحان البكالوريا، يجب إدخال رقم التعريف الخاص بكل طالب، والذي يتم استخدامه من أجل تعبئة استمارة التسجيل للامتحان، هذا الرقم يتم استخدامه أيضًا لتفعيل الحساب الشخصي للطالب، مما يتيح له ولولي أمره الاطلاع على النتائج، وهذا يوفر للأهالي الفرصة لدعم أبنائهم في حال واجهوا أي صعوبات خلال فترة دراستهم.