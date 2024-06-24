طريقة عمل إثنين حساب علي تطبيق واتس آب بطريقة سهلة وبسيطة

يريد الكثير من الأشخاص أن يكون لديهم حسابين من أجل ذلك يقوم الكثير بالبحث عن طريقة القيام بتسجيل الدخول علي واتس اب عن طريق حسابين في نفس ذات الوقت، و تعد هذه الخاصية مفيدة جدا من أجل القيام بالتبديل بين الحسابين، و ذلك مثل حساب العمل و الحساب الشخصي، من أجل ذلك يقوم الكثير بالبحث عن طريقة عمل الحسابين علي الواتس آب، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة عمل حسابين، و أهمية استخدام تطبيق الواتس آب .

طريقة عمل حسابين علي واتس آب

تستطيع أن تقوم بعمل حسابين علي واتس آب، من أجل ذلك نحتاج إلى رقم هاتف ثاني حتي تستطيع أن تقوم بعمل حساب ثاني علي الواتس آب، و بعد ذلك قم بفتح الاعدات الخاصة بتطبيق الواتس آب، و بعد ذلك قم بالضغط على السهم الذي يكون موجود بجانب الإسم، و بعد ذلك قم بالضغط على زر التحكم في الإعدادات الخصوصية و أيضا الاشعارات و ذلك علي كل حساب علي الواتس آب، و تستطيع أن تقوم باستخدام هذا الحسابين من أجل التواصل الشخصي وأيضا العمل عن طريقه.

أهمية استخدام تطبيق واتس اب الرسمي

يعد تطبيق واتس اب الرسمي هو أفضل طريقة للتواصل من دون القيام بتحميل واتس اب مقلد أو مزيف من أجل الحصول على العديد من الحسابات علي الهاتف، حيث أنه في هذه الحالة لا يتمتع الحساب الخاص بك بالأمان و الخصوصية مثل القيام باستخدام تطبيق واتس اب الرسمي، لذلك ينصح دائما باستخدام التطبيق الرسمي و غير المزيف.