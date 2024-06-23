هاتف الغلابة بمواصفات خيالية… المواصفات والمميزات عن هاتف HONOR X7b الجديد

مع التطور السريع في عالم الهواتف الذكية تسعى الشركات إلى تقديم أجهزة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق بأسعار معقولة. في هذا السياق حيث يأتي هاتف HONOR X7b الجديد كأحد الخيارات المميزة التي تستهدف عشاق التصوير وهواة التكنولوجيا حيث يقدم الهاتف مزيجا من المواصفات التقنية المتقدمة والميزات المتنوعة مما يجعله منافسا قويا في فئته السعرية في هذه المراجعة سنتناول بالتفصيل مواصفات الهاتف مميزاته وعيوبه وكيف يمكن أن يكون خيارا مناسبا لمحبي التصوير والأداء القوي.

مواصفات هاتف HONOR X7b

هاتف HONOR X7b الجديد يبرز كواحد من الهواتف المتوسطة التي تستهدف عشاق التصوير بفضل مجموعة من الميزات المثيرة للإعجاب والمواصفات القوية إليك مراجعة تفصيلية تشمل المواصفات والمميزات لهذا الجهاز:

يحتوى الهاتف على شاشة من نوع IPS LCD.

كما يصل حجم الشاشة إلى 6.74 بوصة.

تصل دقة الشاشة إلى 720 × 1600 بكسل (HD+).

معدل التحديث 90 هرتز.

يحتوى الهاتف على المعالج من نوع Mediatek MT6765H Helio G35

ثماني النواة (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)

معالج الرسوميات PowerVR GE 8320

ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف (RAM 4 جيجابايت

الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت

التوسعة يدعم بطاقات microSDXC

الكاميرا الخلفية للهاتف تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة f/1.8) 5 ميجابكسل (عريضة، فتحة عدسة f/2.2)

تصل سعة البطارية الى 5000 مللي أمبير

شحن سريع بقدرة 22.5 واط

مميزات هاتف HONOR X7b

يأتي الهاتف بتصميم أنيق ومريح في اليد مع تشطيبات لامعة تجعل الجهاز يبدو أكثر تميزًا.

شاشة بحجم كبير ومعدل تحديث 90 هرتز تضمن تجربة بصرية سلسة سواء في التصفح أو الألعاب.

معالج Helio G35 مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت يوفر أداء مرضيا في المهام اليومية والتطبيقات المتوسطة. إعداد كاميرا رباعية مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل يمنحك صورا عالية الجودة وتفاصيل دقيقة مما يجعله خيارا مثاليا لعشاق التصوير.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم مع دعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط مما يعني أنك لن تقلق بشأن نفاد الشحن أثناء التنقل.

مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت تكفي لتخزين الصور الفيديوهات والتطبيقات مع إمكانية التوسعة باستخدام بطاقة microSD.

واجهة Magic UI 4.2 توفر العديد من الميزات المخصصة والمفيدة للمستخدم مما يعزز من تجربة الاستخدام.

عيوب هاتف HONOR X7b