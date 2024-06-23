صرف منحة 300 دينار تونس لشهر يوليو 2024 استعلام موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

أطلقت حكومة تونس مؤخرًا، منحة الـ 300 دينار تونس لكافة المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات المتعثرة للحصول على الدعم المقدم، بما تُلبي احتياجات الأشخاص المتقدمين، حتى أن التسجيل في المنحة يكون إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية داخل دولة تونس، وعليه سنكشف لكم كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل في المنحة، وطريقة الإستعلام عنها كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

متى موعد صرف منحة 300 دينار تونس؟

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن موعد صرف منحة 300 دينار تونس يوافق بداية كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة رسمية في الدولة، حتى أنه في حالة وجود إجازة أو عُطلة رسمية سيتم العمل على إيداع المستحقات المالية في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، وعليه فمن المتوقع أن يتم يوم 1 من شهر يوليو 2024، بحيث يحصل عليها جميع المواطنين في الدولة.

خطوات الإستعلام عن منحة تونس

وعن الخطوات التي كشفت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية، لكي يتم الاستعلام عن منحة 300 دينار في دولة تونس، وفقًا للأتي:-