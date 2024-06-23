طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية… و ما هي الشروط اللازمة

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة العراق بالقيام بإنشاء رابط إلكتروني، و ذلك من أجل تسهيل جميع الخدمات علي المواطنين حيث يتم استخدامه من أجل القيام بالأستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الاخيرة، و تعد منصة مظلتي هي المنصة الألكترونية التي تم الإعلان عن طريقها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة الأستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الأجتماعية، و ماهي شروط الاستحقاق من أجل دعم الرعاية الاجتماعية.

طريقة الأستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الأجتماعية

أولا قم بالدخول على منصة مظلتي الألكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على زر البحث الذي يكون موجود في صفحة هيئة الحماية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الاستعلام.

وبعد ذلك سوف يتم عرض جميع أسماء الأشخاص الذين يشملون داخل الرعاية الاجتماعية.

شروط الاستحقاق لدعم الرعاية الاجتماعية

يوجد مجموعة من الشروط التى يجب أن تكون متوفرة من أجل وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية وهذه الشروط هي: