ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال والتي حظيت بشعبية كبيرة في العالم العربي منذ إطلاقها كما تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يجمع بين الأغاني والأناشيد الهادفة مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال وأولياء أمورهم على حد سواء بفضل تقديمها محتوى يجمع بين التعليم والترفيه حيث تمكنت قناة طيور الجنة من بناء قاعدة جماهيرية واسعة والاحتفاظ بها على مدار السنوات في هذا المقال نستعرض كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2024 على جميع الأقمار لضمان استمتاع الأطفال بالمحتوى المميز الذي تقدمه القناة.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار
- على النايل سات التردد: 11310
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- على عرب سات التردد: 11315
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة
- قم بتشغيل جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال (الريسيفر).
- استخدم جهاز التحكم عن بُعد للدخول إلى قائمة الإعدادات.
- اختر خيار التركيب أو ضبط القنوات من القائمة.
- حدد خيار البحث اليدوي أو اضافة تردد جديد.
- إدخال التردد الجديد ثم حدد معامل تصحيح الخطأ (3/4) إذا تطلب الأمر.
- بعد إدخال البيانات المطلوبة اضغط على زر بحث أو Scan.
- انتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القناة وحفظها.
- بعد انتهاء البحث يجب أن تظهر قناة طيور الجنة ضمن قائمة القنوات المتاحة.
- احفظ القناة إذا تطلب الأمر ذلك واستمتع بمشاهدتها.