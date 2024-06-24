ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال والتي حظيت بشعبية كبيرة في العالم العربي منذ إطلاقها كما تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يجمع بين الأغاني والأناشيد الهادفة مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال وأولياء أمورهم على حد سواء بفضل تقديمها محتوى يجمع بين التعليم والترفيه حيث تمكنت قناة طيور الجنة من بناء قاعدة جماهيرية واسعة والاحتفاظ بها على مدار السنوات في هذا المقال نستعرض كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2024 على جميع الأقمار لضمان استمتاع الأطفال بالمحتوى المميز الذي تقدمه القناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار

على النايل سات التردد: 11310

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على عرب سات التردد: 11315

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة