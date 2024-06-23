كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن صنعاء 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يشغل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، نتائج الصف التاسع في اليمن، التي أصبحت على وشك الظهور بعد أن تجهزت الوزارة من عرض كافة النتائج في مختلف المحافظات التي من بينها صنعاء وحضرموت وعدن، وغير ذلك من المدارس التي سيتم العمل على إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

استعلام نتائج التاسع في اليمن صنعاء 2024

حتى تقوم بالإستعلام عن نتائج الصف التاسع في مختلف محافظات اليمن، لكي يتم التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

يُرجى الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمية عبر الإنترنت.

ليتم العمل على تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

ليتم تحديد المرحلة الدراسية “الصف التاسع”.

مع إدخال رقم الجلوس.

النقر على زر “أنا لست روبوت”.

ليتم النقر على زر “بحث”.

حتى يتم العمل على عرض تفاصيل نتائج التاسع في اليمن.

إعلان نتائج الصف التاسع باليمن

وأطلقت وزارة التربية والتعليم موقع الإدارة العامة للإختبارات، ليسهل على جميع النتائج الخاصة بالطلاب في محافظات اليمن، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بفتح باب التظلم أمام الطلبة والطالبات في سبيل إعادة المراجعة مرة أخرى، والعمل على إعلان النتائج الخاصة بالنتائج، بحيث يتمكن كافة الطلاب من حصولهم على مستحقاتهم في هذه المرحلة، ولخدمة أخرى هو إمكانية الإستعلام عن النتائج عبر رقم 161.