“هيخطف الأنظار” هاتف Axon 60 الجبار من ZTE يهدد عرش الجميع بمواصفاته المُذهلة وسعره المنافس!

أعلنت الشركة الصينية ZTE عن إطلاقها مجموعة هواتف جديدة من تشكيلة Axon 60، والجدير بالذكر أن هذه الهواتف تشبه بشكل كبير هواتف الآيفون في التصميم والمواصفات وإمكانيات فائقة في التصوير ولكن بسعر أقل، وينافس الهاتف بشكل كبير في الأسواق وبين جميع أجهزة الأندرويد، وكشفت الشركة أنها أطلقت هاتفين ضمن السلسلة يتباهون في المواصفات وهما (Axon 60, Axon 60 Lite).

مواصفات هاتف Axon 60

تعرف على أهم مواصفات موبايل Axon 60 الذي يدعم جميع شبكات الجيل الرابع 4G وهي كالتالي:

اسم الهاتف Axon 60 نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.72 بوصة نظام التشغيل Android 13 دقة الشاشة 1080×2400 تبلغ +FHD عدد الكاميرات 2 كاميرا سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت نوع المعالج Unison T616 السعر 219 دولار (10418 جنيه مصري) سعة البطارية 5000 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت

مواصفات هاتف Axon 60 Lite

تعرف على المواصفات الخاصة للموبايل Axon 60 Lite كالتالي:

اسم الهاتف Axon 60 Lite نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.6 بوصة معدل التحديث 90 هيرتز الألوان الأرجواني- الذهبي- الأزرق عدد الكاميرات 2 كاميرا سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت نوع المعالج Unison T606 السعر 177 دولار (8420 جنيه مصري) سعة البطارية 5000 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت

أهم مميزات هاتفي Axon 60, Axon 60 Lite

يأتي هاتفي سلسلة Axon 60 حاملين مزايا عديدة تجعلهم يشبهون بشكل كبير هواتف الآيفون وبسعر اقتصادي مميز كالتالي: