“هيخطف الأنظار” هاتف Axon 60 الجبار من ZTE يهدد عرش الجميع بمواصفاته المُذهلة وسعره المنافس!

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“هيخطف الأنظار” هاتف Axon 60 الجبار من ZTE يهدد عرش الجميع بمواصفاته المُذهلة وسعره المنافس!

أعلنت الشركة الصينية ZTE عن إطلاقها مجموعة هواتف جديدة من تشكيلة Axon 60، والجدير بالذكر أن هذه الهواتف تشبه بشكل كبير هواتف الآيفون في التصميم والمواصفات وإمكانيات فائقة في التصوير ولكن بسعر أقل، وينافس الهاتف بشكل كبير في الأسواق وبين جميع أجهزة الأندرويد، وكشفت الشركة أنها أطلقت هاتفين ضمن السلسلة يتباهون في المواصفات وهما (Axon 60, Axon 60 Lite).

مواصفات هاتف Axon 60

تعرف على أهم مواصفات موبايل Axon 60 الذي يدعم جميع شبكات الجيل الرابع 4G وهي كالتالي:

اسم الهاتفAxon 60
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة6.72 بوصة
نظام التشغيلAndroid 13
دقة الشاشة1080×2400 تبلغ +FHD
عدد الكاميرات2 كاميرا
سعة التخزين الداخلية256 جيجابايت
نوع المعالجUnison T616
السعر219 دولار (10418 جنيه مصري)
سعة البطارية5000 مللي أمبير
سعة الذاكرة العشوائية6 جيجابايت
ZTE Axon 60
ZTE Axon 60

مواصفات هاتف Axon 60 Lite

تعرف على المواصفات الخاصة للموبايل Axon 60 Lite كالتالي:

اسم الهاتفAxon 60 Lite
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة6.6 بوصة
معدل التحديث90 هيرتز
الألوانالأرجواني- الذهبي- الأزرق
عدد الكاميرات2 كاميرا
سعة التخزين الداخلية256 جيجابايت
نوع المعالجUnison T606
السعر177 دولار (8420 جنيه مصري)
سعة البطارية5000 مللي أمبير
سعة الذاكرة العشوائية4 جيجابايت
ZTE Axon 60 Lite
ZTE Axon 60 Lite

أهم مميزات هاتفي Axon 60, Axon 60 Lite

يأتي هاتفي سلسلة Axon 60 حاملين مزايا عديدة تجعلهم يشبهون بشكل كبير هواتف الآيفون وبسعر اقتصادي مميز كالتالي:

  • يأتي الهاتفين مدعومان بكاميرات رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وبطاريات بسعة كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير.
  • يتميز تصميم الهاتفين بأنه يشبه بشكل كبير هواتف الآيفون.
  • يدعم الهاتفين خاصية ZTE Live Island  التي تعمل على عرض الاشعارات والتذكيرات والقيام بالأنشطة حول الكاميرا الأمامية مثل آلية عمل خاصية الجزيرة الديناميكية في هواتف الآيفون من شركة آبل.
  • يحتوي هاتف Axon 60  على (كاميرا ماكرو ثانية بدقة تصل إلى 2 ميجا بيكسل+ مساعد عمق بدقة 2 ميجا بيكسل).
  • يأتي هاتف Axon 60 Lite بمساعد عمق دقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا AI.
  • يحتوي هاتف Axon 60 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، بينما يأتي هاتف Axon 60 Lite  بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.
  • تدعم بطارية كلا من الهاتفين شحن بقوة تصل إلى 22.5 وات مع مقابس سماعات الرأس وخاصية Bluetooth 5.2 بالإضافة إلى دعم WiFi مزدوج النطاق.
  • والجدير بالذكر أنه يتوفر الألوان (الذهبي، الأرجواني، الأسود) من موبايل Axon 60 ويتوفر من هاتف Axon 60 Lite اللون (الأرجواني، الذهبي، الأزرق).
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معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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