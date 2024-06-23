طريقة الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني في العراق 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
طريقة الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني في العراق 2024

يعد الإستعلام عن غرامات المرور في العراق، من أكثر الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، فضلاً عن أن هذه الخدمة تُسهل على المواطنين في التعرف على المخالفات المرورية، والعمل على سدادها بشكل إلكتروني، تسهيلاً على الأشخاص في بعدم ذهابهم إلى أي مكان أو إلى مقر المديرية العامة للمرور بالعراق.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور في العراق

هناك بعض الخطوات الهام لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور داخل محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.
  • ثم يُرجى اختيار خدمة الإستعلام عن مخالفات المرور.
  • العمل على إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن في الخانات المدرجة بذلك.
  • مع تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.
  • القيام بالضغط على زر “بحث”.
  • وعندها يتم الكشف عن تفاصيل غرامات المرور.
طريقة الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني في العراق 2024
طريقة الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني في العراق 2024

خطوات تسديد غرامات المرور في العراق

ويمكنك العمل على سداد غرامات المرور في مختلف المحافظات العراقية بشكل إلكتروني، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

  • تتوجه في بداية الأمر إلى موقع أور الإلكتروني.
  • ثم يتم تسجيل بيانات الدخول فيما بعد.
  • بعد ذلك يتم اختيار الخدمة التي ترغب فيها “سداد الغرامات”.
  • ليتم العمل على إدخال كافة البيانات الخاصة بالدفع.
  • التأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.
  • ليتم النقر في النهاية على زر “تأكيد”.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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