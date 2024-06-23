سامسونج تهز الفئة المتوسطة بوحش جديد وسعر ينافس الجميع: Galaxy A34 5G

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سامسونج تهز الفئة المتوسطة بوحش جديد وسعر ينافس الجميع: Galaxy A34 5G

قدمت شركة سامسونج بإنتاج هاتف الفئة متوسطة الميزانية يحمل مواصفات طبق الأصل من الهواتف الرائدة التي تحمل العلامات التجارية الأشهر في الأسواق، والمميز في الهاتف دعمه لشبكات الجيل الخامس وخاصية NFC، وفي هذا المقال سوف نعرض تفاصيل أكثر وتناقش أهم خصائص ومميزات الهاتف.

مواصفات هاتف SAMSUNG Galaxy A34 5G

تعرف على أهم الخصائص الواجب معرفتها قبل شراء الهاتف، والتي تتمثل في كل ما يلي:

اسم الهاتفSAMSUNG Galaxy A34 5G
نوع الشاشةSuper AMOLED شاشة
حجم الشاشة6.6 بوصة
معدل التحديث120 هيرتز
دقة الشاشةجودة عرض 1080× 2340 +FHD
عدد الكاميرات2 كاميرا
سعة التخزين الداخلية256 أو 128 جيجابايت
نوع المعالجDimensity 1080
معدل الكثافة390 بكسل لكل إنش
سعة البطارية5000 مللي أمبير
سعة الذاكرة العشوائية8 جيجابايت
هاتف SAMSUNG Galaxy A34 5G
هاتف SAMSUNG Galaxy A34 5G

مميزات وخصائص هاتف SAMSUNG Galaxy A34 5G

يأتي هاتف SAMSUNG Galaxy A34 5G حامل لعدد من الخصائص المميزة وهي كالتالي:

  • تأتي شاشة الهاتف بحجم كبير 9:19.5 لعرض الفيديوهات والتمكن من اللعب بشكل سلس وأداء تجربة جيدة.
  • يدعم توسيع المساحة التخزينية من خلال إضافة بطاقة microSD بدلا من تركيب الشريحة الثانية.
  • والجدير بالذكر المعالج القوي(Dimensity1080 بتكنولوجيا 6 نانومتر) للهاتف والمطور من قبل شركة ميدياتك بالإضافة لاحتوائه على معالج رسمي من نوع (Mali- G68 MC4).
  • علاوة على ذلك تميزه بكاميرا خلفية ثلاثية (الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجابكسل+ فتحة عدسة F/1.8+ مثبت بصري OIS+ الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل+ فتحة عدسة F/2.2 المخصصة للتصوير الواسع+ الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة دقة F/2.4 المخصصة للتصوير الماكرو+ فلاش أحادي “ليد فلاش”).
  • كما يتميز بإنتاج فيديوهات بدقة عالية بجودة 4K وبدقة 2160 بكسل بجودة (FHD) بدقة تصل إلى 1080 بكسل.
  • والجدير بالذكر أنه يدعم معد التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة.
  • تمتع بأفضل صور منه حيث يوفر جودة HD بدقة 720 بكسل ومعدل التقاط 480 إطار في الثانية.
  • كما يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 وات.
  • يعمل الهاتف على نظام أندرويد 13، وواجهة استخدام سامسونج One UI 5.1.
  • كما وفرت شركة سامسونج ألوان (الأسود- الفضي- الأخضر- البنفسجي) من هاتف Galaxy A34 5G.
  • أما عن السعر فهو اقتصادي جدا للفئات ذوي الميزانية المحدودة، حيث يأتي بسعر (13700 جنيه مصري) حسب ما تم الإعلان عنه من شركة سامسونج عبر الموقع الرسمي الخاص بها.
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معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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