سامسونج تهز الفئة المتوسطة بوحش جديد وسعر ينافس الجميع: Galaxy A34 5G

قدمت شركة سامسونج بإنتاج هاتف الفئة متوسطة الميزانية يحمل مواصفات طبق الأصل من الهواتف الرائدة التي تحمل العلامات التجارية الأشهر في الأسواق، والمميز في الهاتف دعمه لشبكات الجيل الخامس وخاصية NFC، وفي هذا المقال سوف نعرض تفاصيل أكثر وتناقش أهم خصائص ومميزات الهاتف.

مواصفات هاتف SAMSUNG Galaxy A34 5G

تعرف على أهم الخصائص الواجب معرفتها قبل شراء الهاتف، والتي تتمثل في كل ما يلي:

اسم الهاتف SAMSUNG Galaxy A34 5G نوع الشاشة Super AMOLED شاشة حجم الشاشة 6.6 بوصة معدل التحديث 120 هيرتز دقة الشاشة جودة عرض 1080× 2340 +FHD عدد الكاميرات 2 كاميرا سعة التخزين الداخلية 256 أو 128 جيجابايت نوع المعالج Dimensity 1080 معدل الكثافة 390 بكسل لكل إنش سعة البطارية 5000 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت

مميزات وخصائص هاتف SAMSUNG Galaxy A34 5G

يأتي هاتف SAMSUNG Galaxy A34 5G حامل لعدد من الخصائص المميزة وهي كالتالي: