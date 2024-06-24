شوف نتيجتك حالا.. معرفة نتائج البكالوريا تونس 2024 عموم المحافظات وزارة التربية

عاجل ظهرت الآن نتائج البكالوريا تونس 2024 وهي من الأشياء التي ينتظرها جميع الطلاب منذ أن تم الإنتهاء من أداء الاختبارات وهذا لأن النتيجة هي التي توضح المستوى التعليمي الخاص بالطالب، والجدير بالذكر أنه وفقا لما نقلته بعض المصادر المسؤولة أنه سوف يتم الاطلاع على النتيجة من خلال استخدام الرسائل النصية الموجودة في الهواتف المحمولة، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج البكالوريا تونس 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم بتونس أنه سوف يتم الاستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال الرسائل النصية والتي سوف تكون تكلفتها 959 مليم وهذا من خلال شبكات أوريدو أو اتصالات أو أورنج، وهذا سوف يتم من خلال إجراء بعض الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

أول شيء قم بفتح تطبيق الرسائل النصية المثبت على هاتفك. ثم قم بفتح ملف إنشاء رسالة جديدة وقم بكتابة BAC ومعها رقم التسجيل الخاص بالطالب وهو مكون من 6 أرقام ثم بعد ذلك ضع رمز النجمة ثم قم بكتابة الرقم الخاص بهوية التعريف الوطني والذي يتكون من 8 أرقام. أخيرا يرجى إرسال تلك الرسالة على رقم 85005 وسوف تحصل على النتيجة في حين ظهورها.

موعد ظهور نتائج البكالوريا تونس 2024

وفقا لما نقلته وزارة التربية والتعليم بتونس أنه يمكن لجميع الطلاب التسجيل في خدمة الرسائل النصية بدءا من يوم الخميس الموافق 20 من جوان وهذا سوف يكون في تمام الساعة 10 صباحا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي يوم الأحد الموافق 23 من جوان والتواصل مع التلاميذ من خلال البيانات المستخدمة في الرسالة النصية.