مزايا التحديث الجديد …  تحديث Football 2024 Season 7 إثارة جديدة وهدايا 280 ألف GB و 200 كوين بتطويرات جديدة 

أعلنت شركة كونامي عن إطلاق تحديث جديد للعبة Football 2024 بموسمها السابع والذي يجلب معه الكثير من الإثارة والمكافآت للاعبين حيث أن التحديث يتضمن مجموعة من الهدايا القيمة التي تشمل 280 ألف GB و200 كوين بالإضافة إلى تطويرات مستمرة حتى 8 أغسطس دعونا نتعرف على تفاصيل هذا التحديث الرائع.

المزايا الرئيسية لتحديث eFootball 2024 Season 7

يمنح اللاعبون كمية كبيرة من GB مما يمكنهم من تحسين فرقهم وشراء اللاعبين.

تستخدم الكوينات في إجراء تعاقدات جديدة وشراء عناصر مميزة داخل اللعبة.

ستشمل هذه الفترة تحديثات منتظمة تهدف إلى تحسين تجربة اللعب وإضافة محتوى جديد ومثير.

تحديث القوائم بأحدث الانتقالات وإضافة أطقم جديدة للأندية المشاركة في الموسم الجديد.

تحسين جودة الرسوميات وزيادة سلاسة الأداء لتجربة لعب أكثر واقعية ومتعة.

إضافة مجموعة من الأحداث والتحديات الأسبوعية التي تمنح اللاعبين فرصة للفوز بمكافآت إضافية.

إصلاح الأخطاء والمشكلات التي كانت تواجه اللاعبين في الإصدارات السابقة لضمان تجربة لعب أكثر استقرارا.

كيفية الاستفادة من التحديث والهدايا

تأكد من تحديث لعبة eFootball 2024 إلى أحدث إصدار عبر متجر التطبيقات الخاص بجهازك (Google Play Store أو App Store).

بعد التحديث قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في اللعبة.

بمجرد تسجيل الدخول ستتلقى إشعارا بالهدايا الممنوحة (280 ألف GB و200 كوين) احرص على جمعها واستغلالها في تحسين فريقك.

تابع الأحداث والتحديات الجديدة التي ستظهر في اللعبة وشارك فيها للحصول على المزيد من المكافآت.

نصائح للاستفادة القصوى من التحديث