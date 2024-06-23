مبـــارك عليكم home.moe.gov.. نتائج الطلاب عمان برقم الجلوس لجميع الصفوف الدراسية عبر البوابة التعليمية

نتائج الطلاب عمان، انتهى معظم الطلاب في سلطنة عمان من أداء امتحانات الدور الاول وينتظر جميعهم بفارغ الصبر ظهور النتائج للاطمئنان والشعور بالراحة والتخلص من القلق والتوتر للاستمتاع بقضاء عطلة صيف ممتعة لا يكدر صفوها أي تعثر دراسي، وبالفعل اعلنت وزارة التربية عن انتهاء اللجان المختصة من تصحيح أوراق الاجابة والانتظار فقط حتى تتم مراجعة الدرجات وتدقيقها، ووفقا لبيان الوزارة ستكون النتائج متاحة عبر الانترنت للتيسير على الطلاب واولياء الامور، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط النتائج وخطوات الاستعلام عنها.
نتائج الطلاب عمان برقم الجلوس لجميع الصفوف الدراسية
في الايام الماضية ازدادت عمليات البحث في عمان عن النتائج وموعد ظهورها، حيث يترقب الجميع منذ انتهاء الاختبارات ظهور النتائج، وقد أتاحت وزارة التربية العمانية امكانية الاطلاع على النتائج لجميع الصفوف الدراسية عبر موقعها الالكتروني الرسمي ليستطيع اي طالب خلال لحظات قليلة معرفة نتيجته بسهولة تامة، ووسنقدم لكم فيما يلي الخطوات المتبعة للاستعلام عن النتائج :
- الدخول الى البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم العمانية بالضغط على هذا الرابط.
- من الصفحة الرئيسية اختر “خدماتنا” من القوائم المعروضة ثم الضغط على “للطالب”.
- ستجد العديد من الخدمات الالكترونية اختر من بينها “الاستعلام عن النتائج”.
- حدد الصف والعام الدراسي، واختر المحافظة التي تتبع لها ادارتك التعليمية.
- في المكان المخصص اكتب رقم جلوس الطالب ثم اضغط على “بحث”.
- ستظهر لك نتيجة الطالب المستعلم عنه بالتفصيل.
تطبيق ولي الامر عمان
كما يمكن لولي الامر الطالب الاطلاع على نتيجة ابنه بسهولة عبر تطبيق ولي الامر للخدمات الالكترونية التعليمية وفيما يلي خطوات تحميل التطبيق :
- الدخول الى متجر الهاتف جوجل بلاي او آب ستور.
- في خانة البحث اكتب اسم التطبيق.
- من النتائج الظاهرة ادخل الى التطبيق ثم اضغط على “تنزيل”.