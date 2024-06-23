مبـــارك عليكم home.moe.gov.. نتائج الطلاب عمان برقم الجلوس لجميع الصفوف الدراسية عبر البوابة التعليمية

نتائج الطلاب عمان، انتهى معظم الطلاب في سلطنة عمان من أداء امتحانات الدور الاول وينتظر جميعهم بفارغ الصبر ظهور النتائج للاطمئنان والشعور بالراحة والتخلص من القلق والتوتر للاستمتاع بقضاء عطلة صيف ممتعة لا يكدر صفوها أي تعثر دراسي، وبالفعل اعلنت وزارة التربية عن انتهاء اللجان المختصة من تصحيح أوراق الاجابة والانتظار فقط حتى تتم مراجعة الدرجات وتدقيقها، ووفقا لبيان الوزارة ستكون النتائج متاحة عبر الانترنت للتيسير على الطلاب واولياء الامور، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط النتائج وخطوات الاستعلام عنها.