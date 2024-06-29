“طالعها رسمي الآن“ لينــــك نتائج الطلاب بسلطنة عمان 2024 وزارة التربية والتعليم home.moe.gov.om

من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بسلطنة عمان 2024 وهي الأشياء التي تصدرت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة حيث أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يعيشوا فترة مليئة بالقلق والتوتر من أجل التعرف على النتيجة ولكن وفقا لما نقلته المصادر المسؤولة أنه لا داعي للقلق وأكدت على أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة وسوف يتم رفع النتائج على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

نتائج الطلاب بسلطنة عمان 2024

قامت وزارة التربية والتعليم داخل السلطنة بإطلاق الخدمة الإلكترونية والتي يمكن لجميع الطلاب من خلالها الاطلاع على نتائجهم وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الطالب الدخول على الصفحة الخاصة بوزارة التربية والتعليم في السلطنة. ثانيا سوف يتطلب منك تسجيل الدخول إلى الصفحة وهذا من أجل الاطلاع على الخدمات التي تقدمها الصفحة. ثالثا من الخدمات المتاحة قم بالتوجه إلى نتائج الطلاب. رابعا قم بتحديد الصف الدراسي. خامسا يرجى كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. أخيرا اضغط على بحث وسوف تحصل على النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب بسلطنة عمان 2024 تطبيق ولي الأمر

أطلقت الوزارة تطبيق ولي الأمر وهذا من أجل تسهيل الاتصال ما بين ولي الأمر والجهات التعليمية، والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج وذلك بعد إجراء مجموعة من الخطوات: