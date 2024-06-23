كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق 2024

يهتم عدد كبير من المواطنين العراقيين بمعرفة موعد ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، حيث تم إطلاق هذه المبادرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بهدف تقديم دعم مالي للأفراد ذوي الدخل المنخفض أو المعدوم لتحسين وضعهم المعيشي وتعزيز حالتهم المادية، وفيما يلي سنتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذه الوجبة والشروط المطلوبة للاستحقاق.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أعلنت وزارة العمل العراقية عن رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، حيث يمكن لجميع المتقدمين الذين يرغبون في معرفة ما إذا كانت أسماؤهم مدرجة ضمن هذه الوجبة اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية: يمكن الوصول إلى هذا الرابط من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الدخول إلى منصة مظلتي: يمكن الدخول إلى هذه المنصة مباشرة من خلال الرابط المتاح على الموقع الرسمي.

إدخال بيانات الدخول: قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك، ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار برنامج الحماية الاجتماعية: بعد تسجيل الدخول، اختر برنامج الحماية الاجتماعية من بين الخدمات المتاحة على المنصة.

الضغط على أسماء الرعاية الاجتماعية: يجب أن تحدد اسم المحافظة العراقية التي تقيم فيها.

اختيار رقم الوجبة ورقم الدفعة: اختر الوجبة السابعة ورقم الدفعة المتعلقة بها.

الضغط على زر البحث: بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على زر البحث لعرض النتائج.

تنزيل كشوفات: ستظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين بتنسيق PDF، قم بتنزيل الملف وابحث عن اسمك وطابقه مع تاريخ ميلادك للتأكد من شمولك بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية العراق 2024

لضمان الاستحقاق والحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، يجب توافر عدة شروط أساسية في المتقدم، وهي:

العمر: يجب أن يتراوح عمر الذكور بين 18 و60 سنة، بينما يجب أن يكون عمر الإناث بين 15 و55 سنة.

الدخل: يجب أن يكون دخل المتقدم منخفضًا.

المستندات: يجب توفر كافة المستندات المطلوبة للتقديم.

كما يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا في دولة العراق.

عدم الحصول على دعم حكومي آخر: يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على أي دعم من الحكومة سابقًا.

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