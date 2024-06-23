بأقل الخطوات|.. كيفية الإستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي عبر منصة أبشر 2024

تعتبر منصة أبشر هي البوابة الرئيسية في السعودية التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، والتي منها خدمة (الإستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي) وذلك في حالة دفع قيمة إحدى الخدمات بمبلغٍ زائد أو أقل، وذلك من أجل إتمام الخدمة بدفع الرصيد المتبقي في حالة كان أقل، أو استرداد القيمة الزائدة.

الإستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي من أبشر

في حال تم التقديم على خدمةٍ ما ولم تقم باستخدامها أو دفع قيمة أكبر من المطلوبة وكان لك رصيد متبقي أو دفع الخدمة الواحدة أكثر من مرة يُمكنك الإستعلام عن القيمة التي تستردها من خِلال موقع أبشر وذلك أيضًا لمعرفة الجهة التي تستردها منها، وذلك من خلال الخطووات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر من هنـــا، وتسجيل الدخول في خدمات الأفراد.

الدخول على (الخدمات الإلكتروني)، ثُم اختيار خدمة (المدفوعات). الضغط على (الإستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي).

تسجيل البيانات المطلوبة ثُم الضغط على (عرض).. وحينها يتم عرض قيمته.

الإستعلام عن رصيد المدفوعات منصة اعتماد

التوجه إلى منصة اعتماد من هنـــا.

الضغط على خدمة (الإستعلام عن المدفوعات الحكومية). تحديد الجهة المراد الإستعلام عن مدفوعاتها. تحديد العملية المرادة: (الإستعلام عن عمليات الدفع/ الإلغاء/ رصيد الخدمات).

تسجيل البيانات المطلوبة (رقم الهوية)، ثُم الضغط على (الإستعلام).

كيفية استرداد المتبقي من المدفوعات الحكومية

بعد إتمام خطوات الإستعلام عن المتبقي من رصيد المدفوعات سواء من خلال منصة أبشر أو منصة اعتماد من المُهم معرفة (رقم المستفيد ورقم الإقامة والبنك المسؤول عن رد القيمة)، وذلك من أجل إتمام خطوات الاسترداد بكُل سهولة.

الدخول إلى موقع البنك المراد استرداد رصيد المدفوعات منه. تسجيل الدخول في الموقع ثُم التوجه إلى خدمة (المدفوعات). تحديد (المدفوعات الإلكترونية). الضغط على (طلبات الاسترداد)، ثُم تحديد (الجهة المراد الاسترداد منها). إدخال البيانات المطلوبة، والضغط على (تأكيد / استرداد). انتظار وصول رسالة تأكيد الطلب بنجاح واسترداد القيمة في الحساب البنكي.

يعد رصيد المدفوعات من الأمور الهامة التي يجب الإستعلام عنها؛ إذ تتوقف الكثير من الخدمات عليه في حالة كانت القيمة المدفوعية غير مناسبة للخدمة، ويُمكن الإستعلام عن ذلك بخطواتٍ بسيطة عبر موقع أبشر أو اعتماد- وزارة المالية.