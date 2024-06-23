لولو جوعانه كتير !؟ .. نزل تردد قناة وناسة عربسات ونايل سات 2024 الجديد من اغاني لولو الممتعة

تردد قناة وناسة عربسات ونايل سات 2024 من الترددات الهامة التي يجب تحميلها على كل جهاز ريسيفر في المنزل، بالتحديد في الأسر التي لديها أطفال أقل من إثني عشر عامًا، خلال أوقات الصيف الحالية حيث يؤدي خروج الأطفال من المنزل، في ساعات النهار إلى تعرضهم للخطر بسبب الارتفاع الشديد في الحرارة، ويحتاج الطفل إلى وسيلة مسلية خلال اليوم ولن تجد الأمهات أفضل من قناة وناسة لأنها قناة أطفال مثالية.

تردد قناة وناسة عربسات ونايل سات 2024

تردد قناة وناسة عربسات ونايل سات 2024 حظي بكثير من الاهتمام منذ انطلاق القناة، لأنها تتألق يومًا تلو الآخر حيث جذبت الأطفال من كل البلاد العربية والمسلمة، ليشاهدوا الشاشة المتميزة الشاشة التي تعرض التنوع الجذاب والممتع لأطفالنا، ويكون تردد وناسة عبر القمر نايل سات 11559 أما عن معدل التصحيح فيتم ضبطه على ⅚، في حين يكون معدل الترميز 27500، مع ضبط معدل استقطاب قناة وناسة نايل سات على الوضع الأفقي.

هذا وقد تستقبل بعض الأسر القنوات الفضائية على القمر الصناعي ” عرب سات ” وقد وفرت الإدارة الخاصة بقناة وناسة تردد على هذا القمر الصناعي حتى تغطي جميع المناطق في الوطن العربي، وتكون إحداثيات التردد الآخر كما يلي:

تردد قناة وناسة: 11270.

معدل استقطاب وناسة: عمودي.

معدل الترميز يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة وناسة عربسات ونايل سات 2024

يقدم تردد قناة وناسة عربسات ونايل سات 2024 التميز والانفراد معًا في محتوى متميز، وهناك مزايا كثيرة لهذه القناة منها تطابق برامج وناسة، مع العادات والتقاليد التي تعيش على أساسها كل الأسر العربية، كما أنها تعلم الطفل تعاليم الدين الإسلامي مثل الصلاة والوضوء وبعد العادات البسيطة، ومن المميزات الضرورية تقديم برامج تعليمية تساهم في سرعة استيعاب الطفل لأساسيات التعليم.