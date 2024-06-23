هل تم تغيره. وزارة الموارد توضح موعد إيداع الضمان الإجتماعي المطور شهر يوليو 2024

يعتمد موعد صرف رواتب الضمان الإجتماعي على تاريخ صرف الرواتب الشهرية في القطاعات الحكومية، واعتماد الميزانية الشهرية.. لذا يتم التنسيق بين وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الإجتماعيه للإعلان عن موعد إيداع رواتب الضمان الإجتماعي، ومع اقتراب شهر يوليو يهتم الكثير من المستحقين بموعد الصرف الجديد، فمتى يكون؟

الإعلان عن موعد إيداع الضمان الإجتماعي شهر يوليو 2024

تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شهريًا عن موعد صرف ادعم الضمان الإجتماعي للشهر الجديد، وإلى الآن لم يتم الإفصاح عن موعده في شهر يوليو 2024.. إلا أنه غالبًا ما يكون بين اليوم العاشر إلى الخامس عشر من الشهر، ومن المُحتمل الإعلان عن موعد الصرف خِلال الأيام القادمة.

لذا من المهم متابعة موقع الوزارة أو وسائل التواصل الاجتماعي لها للوصول إلى الموعد المحدد والاطلاع على أحدث المعلومات، وذلك من خِلال التالي:

الموقع الإلكتروني: من هنــا.

من هنــا. حسابات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، إكس، انستجرام.

فيسبوك، إكس، انستجرام. البريد الإلكتروني:

رقم التواصل: 19911

شروط صرف الضمان الإجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإدخال العديد من التطورات على نظام الضمان الإجتماعي فأصبح شاملًا فئات أكثر من متوسطي/ محدودي الدخل في السعودية لمساعدتهم على مواجهة الظروف السيئة التي يمرون بها.

يُمكنك الإستعلام عما إذا كنت ضمن الفئات المستحقة من خلال الدخول على (الأهلية والاستحقاق) عبر خدمة (نظام الضمان الاجتماعي المطور) أو من خِلال التأكد من توافر فيك الشروط التالية:

الجنسية السعودية والإقامة الدائمة فيها، ويستثنى من ذلك بعض الفئات:

المتزوجة من سعودي.

المطلقة/ الأرملة ولها ابن سعودي.

ذوي الإحتياجات الخاصة ممن يمتلكون بطاقة التنقل.

ألا يكون متزوجًا أكثر من واحدة.

عدم امتلاك أي ثروة أو أصول مالية / عقارية.

ألا يتعدى الدخل الحد الأدنى المُحدد.

يتم صرف الضمان الإجتماعي المطور خِلال أيامٍ مُحددة من كُل شهر.. ولكن أحيانًا لظروفٍ ما قد يتغير ذلك سواء لإجازة رسمية أو موافقة يوم عطلة أو غيرها؛ لذا تحرص وزارة الموارد البشرية على تحديد موعد الصرف الجديد شهريًا.