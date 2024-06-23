“موسم 6 الجديد” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165 عبر قناة الفجر الجزائرية

تصدر موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الماضية، ويجدر بنا الإشارة إلى أنه من أبرز الأعمال الدرامية في تركيا، حيث يتابعه الجمهور بشغف كل أسبوع، ويعرض كل حلقة منه يوم الأربعاء، ويترقب العديد من الجماهير موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، وهذا ما سنوضحه عبر السطور القادمة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

تترقب الجماهير بشغف موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس إذ يعد هذا المسلسل من أبرز المسلسلات التي نالت شعبية كبيرة حيث تم عرض المواسم السابقة منه مساء كل أربعاء، ويتزايد البحث عنه بشكل كبير على جوجل لمتابعة آخر التطورات في القصة.

وبالرغم من ذلك إلا أن أعلنت إدارة قناة ATV التركية أن الموسم الحالي من المسلسل قد انتهى، ولن يتم عرض حلقة جديدة أمس الخميس الموافق 30 يوني، ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الجديد من “المؤسس عثمان” في شهر أكتوبر المقبل.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

وبعد أن أوضحنا موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، لا بد أن ننوه إلى أن الجزء السادس من هذا الموسم سيتم عرضه على عدة قنوات، ومنها:

1- قناة ATV التركية

القمر الصناعي: ترك سات

التردد: 11628

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: .27500

الجودة: HD.

معدل التصحيح: ⅚.

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

معدل التصحيح: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة اليرموك

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

والجدير بالذكر أن مسلسل “قيامة عثمان” قد حقق نجاحاً هائلاً على مدى مواسمه السابقة، حيث يتابع الملايين من المشاهدين حول العالم الأحداث المشوقة التي تتناول تأسيس الدولة العثمانية وصراعاتها المختلفة.

ويتميز المسلسل بأداء قوي من الممثلين وإنتاج ضخم يساهم في جذب المشاهدين أسبوعياً وبفضل قصته المثيرة وجودة إنتاجه العالية، ويظل مسلسل “قيامة عثمان” من أهم وأشهر الأعمال الدرامية التي يتابعها الجمهور بشغف كبير.