“دور اول” لينك نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية عموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 الحدث المنتظر خلال الأيام القادمة من قبل كل طلبة وطالبات المرحلة المتوسطة في العراق، حيث يضع كل أهالي الطلاب اهتمام كبير بهذا الصف الدراسي، لأن علامات الطلاب ومعدل النجاح في هذه السنة سوف تحدد مصير الطالب في السنوات التالية، من خلال الانضمام إلى مرحلة ” الثانوية العامة ” أو الالتحاق بالتعليم الفني، هذا وتهتم الوزارة كذلك بكل ما يخدم الطالب في المدارس أو توفير المناهج المدرسية المتميزة التي تزيد من قدراته في المستقبل.

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 سوف تكون متاحة لدى كل الطلبة في كافة المحافظات العراقية، من خلال كشوفات خاصة بكل محافظة على حدة بها كل أسماء الطلاب الملتحقين بالصف الثالث المتوسط، ويكون الاستعلام عن النتائج من خلال المواقع الرسمية التي تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم في العراق كما يلي:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

أو التوجه إلى موقع نتائجنا.

يوفر الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية كل منهم عن طريق الضغط على الأيقونة الخاصة.

اختر أيقونة ” نتائج الطلاب “.

تظهر اختيارات لجميع نتائج السنوات الدراسية.

حدد ” نتيجة الصف الثالث المتوسط “.

بعد ذلك يجب تحديد تاريخ السنة الدراسية ” 2024 “.

ثم حدد المحافظة التي امتحنت فيها.

بعد ظهور النتيجة أمامك اضغط ” تحميل “.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024

انتظار نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 بات أمرًا عصيب على كل الطلاب، لأن القلق تمكن من مشاعرهم نتيجة طول مدة الانتظار منذ نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ولكن وزارة التربية العراقية أكدت أن نتيجة الطلاب سوف تظهر خلال ما تبقى من شهر يونيو الجاري، مع العلم ان نتائج المحافظات منفصلة عن بعضها،كما أن الموعد مختلف من محافظة إلى أخرى، حيث الاختلاف في عدد الطلاب وعدد المعلمين المسؤولين عن التصحيح.