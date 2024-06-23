لينك وزارة العمل العراقية .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 كشوفات منصة مظلتي

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يساعد المواطنين في الاستعلام عن المستفيدين من مساعدات هذا البرنامج، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير هذا البرنامج من اجل تقديم المساعدات للفئات التي تستوفي بعض الشروط للحصول على الدعم والمساعدات المالية، حتى تتمكن من تحسين مستوى معيشتهم وظروفهم الاقتصادية، ونوضح في السطور التالية الموقع الرسمي وخطوات الاستعلام عن المستفيدين من هذا البرنامج، كما نوضح أبرز الشروط الواجب توافرها لاستحقاق هذا الدعم.

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

بإمكان جميع المواطنين الاستعلام عن اسماء المستفيدين من خلال لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وكل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالولوج إلى منصة مظلتي الرسمية .

ثم اختر ايقونة الرعاية الاجتماعية.

سجل رقم الوجبة الاخيرة.

بعدها قم بتدوين بيانات المتقدم بشكل صحيح.

بعدها اضغط على ايقونة الاستعلام.

انتظر لحظات حتى تظهر الملفات بصيغة pdf.

يمكنك تحميلها والبحث داخلها عن اسم المتقدم، وذلك برقم البطاقة الذكية الخاصة به.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية العراق

بعد ان وضحنا لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والخطوات اللازم اتباعها للتعرف على أسماء المستحقين، يجب أن نوضح الشروط الأساسية التي وضعتها الوزارة لاستحقاق مساعدات هذا البرنامج، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: