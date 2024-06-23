الحلقة 28 مدبلجة.. موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني بشخصيات جديدة

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني التي أطلقت في الآونة السابقة ونجح في جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية وهذا يعود إلى الأحداث التاريخية العظيمة التي يقدمها المسلسل، ويجب العلم أن السلطان محمد الفاتح واحد من أقوى القواد وواجه عدد كبير من الصراعات والمعارك والهدف من هذا هو الدفاع عن دولته والدين، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول ومن المقرر أن الموسم الجديد سوف يشهد عدد من المعارك والصراعات الجديدة التي سوف تتم بقيادة السلطان محمد الفاتح، حيث أن قصة المسلسل تروي حياة محمد منذ الطفولة وحتى الشباب ويوضح أيضا جميع الصراعات التي خاضها، حيث كشفت بعد الأخبار المتداولة انه قد يتم نزول الجزء الثاني من مسلسل محمد الفاتح خلال شهر اغسطس المقبل.

القنوات الناقلة للحلقة الأولى من مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

يعرض مسلسل محمد الفاتح على كل من قناة الفجر الجزائرية وهذا يتم عرضه مترجم باللغة العربية، ويعرض أيضا على قناة تي آر تي ولكن باللغة التركية، يمكنك استقبال قناة تي آر تي على القمر نايل سات وهذا من خلال استخدام التردد الجديد:

التردد: 11024.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة TRT على عرب سات

التردد: 12073.

معامل التصويب: ¾.

معدل الترميز: 27500.

أبطال مسلسل محمد الفاتح

يشارك في العمل باقة مميزة من الممثلين المعروفين وهم: