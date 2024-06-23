“الموسم الثاني” موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي مترجم عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي يرغب ملايين المتابعين في التعرف عليه والبحث عن تردد القنوات الناقلة له، حيث تعد هذه الحلقة من أكثر الحلقات المميزة والمشوقة التي ستستمر فيها العديد من الأحداث المثيرة، وفي السطور التالية، نوضح أهم المعلومات عن هذا الموضوع.

موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي

إن موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المتوقع أن يكون في بداية او منتصف شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد انتهاء عرض الحلقة 28 والتي كانت الحلقة الاخيرة من المسلسل، حيث تم عرض الجزء الاول من هذا المسلسل في ذلك الموعد، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد العديد من الأحداث المميزة والقوية، وخاصة محاولات أرسلان شاه للتخلص من السلطان نور الدين زنكي، ولكن تفشل هذه المحاولات بسبب تدخل صلاح الدين، وستكون هذه الحلقة مشوقة على غرار الحلقات السابقة.

يحرص المتابعون على متابعة أحداث هذا العمل التاريخي الفريد الذي يوضح قصة حياة واحد من أهم القادة المسلمين، الذي تمكن من القضاء على الحملات الصليبية واسترداد بيت المقدس، وتوحيد الأمة وإعادة هيبتها مرة أخرى، وتتميز أحداث هذا المسلسل بالإثارة والتشويق، ولهذا نجح المسلسل في تحقيق نسب مشاهدات عالية في مختلف البلاد العربية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

بعد أن وضحنا موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي، يجب أن نوضح تردد القنوات الناقلة له، حيث يتم عرض حلقاته يوم الاثنين عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مدينة الرياض والقاهرة عبر شاشة قناة TRT 1 بتركيا، وترددها كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

القمر الصناعي نايل سات