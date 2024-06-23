الحلقة 165 من قيامة عثمان موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس عبر ترددات القنوات الناقلة

الحلقة 165 من قيامة عثمان يبحث عنها ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم العربي، حيث يرغبون في التعرف على مواعيد عرض حلقات المسلسل والقنوات الناقلة له، حيث يعتبر هذا المسلسل واحدًا من أنجح المسلسلات التركية في الفترة الأخيرة، واستطاع أن يحقق نجاحًا ساحقًا على مدار جميع مواسمه، وفي السطور التالية نوضح مواعيد عرضه وتردد القنوات الناقلة له.

الحلقة 165 من قيامة عثمان

يزداد بحث ملايين المتابعين عن موعد عرض الحلقة 165 من قيامة عثمان، حيث يعتبر من أنجح المسلسلات التركية في الفترة الأخيرة، ويتم إذاعة حلقاته يوم الأربعاء من كل أسبوع، وقد أوضحت إدارة قناة ATV التركية أن الموسم الحالي قد انتهى، وسوف يتم توفير حلقات الموسم الجديد في شهر سبتمبر القادم.

ويعد هذا الموسم هو الموسم الخامس للمسلسل، وقد تمكن من الحفاظ على نجاحه منذ الموسم الأول، وينتظر المتابعون موعد عرض حلقات الموسم السادس بفارغ الصبر لمتابعة الأحداث المثيرة والشيقة التي يسردها هذا العمل التاريخي المميز.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

بعد أن وضحنا موعد عرض الحلقة 165 من قيامة عثمان و أوضحنا متى يبدأ عرض الموسم الجديد لهذا المسلسل، يجب أن نشير إلى أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتوفير الحلقات مترجمة باللغة العربية مثل موقع قصة عشق، كما أن هناك العديد من القنوات التي تقوم بعرض حلقات المسلسل، ومن أبرزها:

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: تركسات

التردد: 11628

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

قناة الفجر الجزائرية

ا لقمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11034

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 5000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

حيث أن هذه القنوات تعرض المسلسل بجودة عالية على شاشتها في الموعد المحدد لها بدون أي تاخير.